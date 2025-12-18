賺翻！10檔台股基金「他」拿第一！30年老牌基金薑是老的辣

財經中心／師瑞德報導

台股年底作帳行情發威！受惠降息與外資回流，10檔基金淨值創歷史新高，「復華全方位」逼近百元，「台中銀大發」老將表現亮眼。數據顯示12月上漲機率達87%，投信建議短線賺作帳、長線佈局AI與低基期傳產，掌握2026年獲利契機。（AI製圖，情境模擬）

台股年底「作帳行情」與「紅包行情」雙軌並進，市場投資氛圍轉趨樂觀，儘管外界對AI產業存在泡沫化疑慮，但受惠於聯準會（Fed）如預期降息1碼，加上國際資金加速回流，台股走勢強勁，進一步帶動台股基金報酬表現。根據嘉實資訊最新統計，截至12月15日止，共有10檔台股一般股票型基金淨值創下歷史新高，展現年底資金行情威力。

其中，最引人注目的就是「復華全方位基金A類型」，淨值衝高至99.44元，距離百元俱樂部僅一步之遙，創下該基金成立以來的最佳成績。同樣表現搶眼的還包括老字號「台中銀大發基金A」，在本波行情中也交出淨值89.78元的好成績，證明即使歷經多次景氣循環，只要投資團隊眼光精準、策略得當，長期仍可交出亮眼績效。

10檔基金創新高 老將新秀齊發力

此次創新高的10檔基金，成立時間橫跨將近30年，從1996年問世的老將「台中銀大發基金A」，到2020年才成立的「元大台灣高股息優質龍頭基金A類型」，不論是深耕市場多年的資深基金，還是近年異軍突起的新秀，皆在年底這波行情中找到了成長契機。

根據統計，這10檔基金多集中在12月10日與12日出現創新高紀錄。前者如「台中銀大發基金A」、「匯豐台灣精典基金」、「元大經貿基金」、「新光大三通基金」、「富邦MIT主流基金」及「元大台灣高股息優質龍頭基金A類型」，後者則有「永豐永豐基金-A類型」、「街口台灣基金」、「台新主流基金」，以及淨值衝高的「復華全方位基金A類型」。

基金表現亮眼的時間點，正與台股指數反彈走高高度吻合。尤其在12月中旬美國聯準會釋出降息訊號後，激勵科技類股與AI概念股強勢反彈，推升整體台股基金淨值同步向上。

12月漲勢有跡可循 87%機率收紅

事實上，台股12月的上漲表現並非偶然。根據台中銀投信統計，過去15年中，有13年12月指數收紅，上漲機率高達87%。不僅如此，本次創高的多檔基金，均以長期持股策略見長，尤以「台中銀大發」、「永豐永豐」與「匯豐台灣精典」等老牌基金為代表，在近30年的多空輪迴中屹立不搖，顯示穩健的選股眼光與投資節奏才是穿越市場波動的關鍵。

台中銀投信指出，基金經理人多在年中即開始佈局AI供應鏈與高成長科技股，在年底利多政策、國際資金面轉向後快速收割，成為12月基金淨值噴出的主因之一。

2026年操作策略 短打作帳、長抱AI與傳產

展望2026年，台中銀台股研究團隊認為，美國聯準會已正式開啟降息循環，配合鮑爾釋出的鴿派談話，提供市場更寬鬆的資金環境。根據多家券商預估，AI產業2026年整體獲利年增率可望達到23%，若短線出現拉回修正，反而提供長期投資人更佳的進場時點。

除了AI與科技股外，基金經理人也建議投資人可留意基期相對偏低的傳產族群，尤其是自行車、製鞋、汽車零組件等出口導向產業，若全球經濟景氣回溫，海外需求回籠，相關企業可望迎來訂單回補行情。

進一步觀察全球指標數據，如美國ISM服務業指數、PMI等若持續靠近50擴張水位，對於台灣的出口產業與股市表現將是一大利多。台股投資人可透過基金布局這些受惠族群，掌握中長線的潛在成長空間。

老牌基金展實力 百元俱樂部再添新兵？

基金投資雖不能保證未來績效，但從目前多檔淨值創高的台股基金來看，經理人選股策略與市場研判仍扮演決定性的角色。尤其是「復華全方位基金A類型」，僅一步之遙便能晉身百元俱樂部，若後續行情續強，有望成為明年市場矚目的焦點。

面對不確定的全球經濟環境與產業變化，基金投資人需在波動中找尋趨勢方向。而從今年12月的市場表現可見，「作帳行情」搭配AI與傳產題材，將繼續是2026年台股基金操盤人關注的重點方向。

台股年底作帳行情發威！受惠降息與外資回流，10檔基金淨值創歷史新高，「復華全方位」逼近百元，「台中銀大發」老將表現亮眼。數據顯示12月上漲機率達87%，投信建議短線賺作帳、長線佈局AI與低基期傳產，掌握2026年獲利契機。（資料來源／CMoney）

