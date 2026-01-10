賺贏定存好幾倍！這7檔債券ETF「半年狂飆13%」 領息還能賺價差

財經中心／師瑞德報導

債市多頭點火，非投等債ETF績效狂飆！統計近半年表現，凱基（00945B）以13.53%奪冠，國泰（00727B）與群益（00953B）漲幅亦衝破13%，展現強勁吸金力。新兵「主動中信」（00981D）單季更猛漲5.63%居冠。專家指出，這類債券兼具高息收與價差優勢，在降息預期下，成為投資人雙頭賺的財富密碼。（AI製圖）

在降息循環啟動與經濟軟著陸的樂觀預期下，債券市場近期交出令人驚豔的成績單。特別是具備高息收特性的「非投資等級債券ETF」（俗稱非投等債），表現更勝公債一籌。根據最新統計數據顯示，台股掛牌的7檔熱門非投等債ETF，在過去半年內普遍繳出雙位數的報酬率，其中表現最優者漲幅甚至突破13%，展現出不輸給股市的強勁動能，成為近期投資人資產配置的新寵兒。

凱基、國泰、群益三強鼎立 半年報酬衝破13%

觀察近期盤面上的強勢標的，這波債市多頭行情由凱基美國非投等債（00945B）強勢領軍，該檔ETF在半年內的報酬率高達13.53%，近一季也有5.51%的漲幅，爆發力驚人。緊追在後的則是國泰優選非投等債（00727B）與群益優選非投等債（00953B），兩者半年報酬率分別達到13.19%與13.02%，雙雙突破13%大關。這三檔「績效資優生」證明了透過優選策略篩選出的債券標的，在當前市場環境下能發揮顯著的推升效果。

主動式黑馬殺出 00981D單季績效奪冠

除了領頭羊表現亮眼，其他老牌與新秀亦不遑多讓。富邦全球非投等債（00741B）與第一金優選非投等債（00981B）在半年期間分別繳出12.34%及12.28%的穩健成績，近一季漲幅也都在5%左右；老字號的復華彭博非投等債（00710B）雖然半年漲幅11.69%略低於同業，但仍維持雙位數成長，近一季上漲4.81%，表現相當穩健。

最值得注意的是近期掛牌的主動中信非投等債（00981D），雖然僅有一季的統計數據，但單季報酬率高達5.63%，在所有列出的名單中位居「單季績效之冠」，顯示主動式管理的靈活操作，在波動市場中更能創造超額報酬。

息利雙收太迷人 投資人搶進「非投等債」

究竟為何投資人對非投資等級債券ETF趨之若鶩？專家分析，主要原因在於其擁有「高息收」與「資本利得」的雙重優勢。首先，非投等債發行公司的信用評級較低，必須提供比公債更高的票面利率來吸引資金，這對喜愛領息的台灣投資人來說極具吸引力。

其次，隨著全球經濟衰退風險降低，企業違約率未如預期惡化，加上市場預期未來利率環境趨於寬鬆，債券價格有望進一步上漲。投資人現在佈局非投等債，不僅能穩穩領取高配息，更能坐享降息後的資本利得空間，這張亮麗的績效榜單，正是「高息」與「價差」雙頭賺的最佳證明。

