賺錢了！LINE Bank拚全年獲利破億

LINE Bank單月稅前淨利超過1100萬元，成為台灣第一家實現獲利的純網銀。圖為LINE Bank總經理黃以孟（左）與董事長黃仁埈。（王德為攝）

純網銀先後開業屆滿5年，LINE Bank（連線商業銀行）12日宣布，去年12月單月稅前淨利超過1100萬元，是開業以來頭一遭，也是台灣第一家實現獲利的純網銀。LINE Bank總經理黃以孟表示，今年不論稅前稅後獲利目標都有望超過1億元，並朝2028年掛牌上市邁進。

黃以孟表示，在單月轉虧為盈後，等於累虧已達到高峰，後續累虧會逐步下降，希望3年半內把累虧打平。在這種情況下，沒有第三次增資的考量，強調就算要增資也非虧損，而是基於業務擴展而增資，相信股東都會支持。

黃以孟也說，LINE Bank最大的獲利來源為信貸收益，截至去年9月底止，信貸餘額已達到750億元，「不敢說是空前絕後，但是難得的成績、很好的紀錄」，可與大型銀行競爭；另也透露最快明年下半年就有機會發信用卡。

黃以孟表示，過去市場都希望純網銀帶來鯰魚效應，希望大家進步，但傳統銀行同業進步也很快速，目前策略上來看，「不如我們自己站穩腳步，自給自足獲利」，強調競爭不是個問題，LINE Bank整體服務毫不遜色。

另兩家純網銀方面，中華電信前董事長郭水義去年2月接任將來銀行董事長後，便訂出成立後的第6年，也就是2027年可以達到單月損益兩平，在此之前還會面對至少一次增資，他會與六大股東說明溝通，爭取股東支持。

郭水義表示，純網銀初期沒有經濟規模，但固定投資及開銷持續提升營運規模，若能突破這個時期，成長空間就很大，只是時間早晚問題，他對未來審慎樂觀，也期待在金融科技創新品牌以外，能成為普惠金融永續標竿。

樂天商銀則在上周選舉新任董事長，由在國際票券具備多年經驗的王世熙擔任。相較於同業均以個人金融為主力，王世熙具法人金融專業，可協助發展法人金融與聯貸業務，擴大授信資產規模成長，盡快達成損益兩平。