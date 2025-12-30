賺飽了下車？白銀價格創高後暴跌15% 金價重挫創2個月最大跌幅

白銀在周一下午時段的交易中，從 82.67 美元的歷史新高暴跌逾 13%，最低至每盎司 70.215 美元，幾乎完全抵消了聖誕節期間累積的漲幅 圖：翻攝自《FX168財經》

[Newtalk新聞] 就在距 2025 年結束剩不到幾天，多檔貴金屬價格昨（29）日在高點全面急挫，黃金、白銀、白金皆從稍早盤中的歷史新高下墜，反映投資人正在近期的大漲後的獲利了結。

先前漲到創紀錄的銀價突然逆轉，在周一下午時段的交易中，從 82.67 美元的歷史新高暴跌逾 13%，最低至每盎司 70.215 美元，幾乎完全抵消了聖誕節期間累積的漲幅，預計將創自新冠疫情爆發以來最大的單日跌幅。今（30）日暫獲反彈 2.59%，報 72.29 美元／盎司。

廣告 廣告

這波跌價趨勢，蔓延至其他貴金屬，黃金現貨價格周一從歷史高點每盎司 4,550.1 美元下跌逾 4%，最低至每盎司 4,303.75 美元。今日暫報 4,338.68 美元／盎司，不僅創下 10/21 日以來最大單日跌幅，也是今年第二次出現單日大跌；美國二月交割的黃金期貨也在獲利了結的賣壓下，昨日急跌 4.6%，報價約每盎司 4,343.6 美元。

黃金類股同步重挫，紐蒙特公司（Newmont Corp.）、巴里克礦業（Barrick Mining Corp.）及阿哥尼可老鷹礦業（Agnico Eagle Mines Ltd.）跌幅均逾 6%。至於最大的黃金ETF「SPDR Gold Shares」（GLD）昨日下跌 -4.35%，至 398.6 美元。

其他方面，現貨鉑金周一重挫 15%，至每盎司 2,104 美元，此前一度升至每盎司 2,584.5 美元的歷史新高；鈀金更暴跌 17.21%，至每盎司 1,667.9 美元。

英國《金融時報》指出，有交易員表示，此舉既反映了強勁上漲後的獲利回吐，也是對芝加哥商品交易所（CME）於 12/26 日發布通知的反應。該通知指出，包括白銀、黃金在內的一系列金屬期貨合約的保證金要求將於 12/29 日後上調。保證金調漲會增加持有槓桿部位的成本，促使一些交易員減持部位。

《CNBC》引述 KKM Financial 執行長兼投資長傑夫．基爾伯格（Jeff Kilburg）表示，「這是個歷史性的情況。我們已經很久沒有看到這樣的情況了」，他將此次回檔，歸因於獲利回吐及年末的稅損收割，這些因素削弱了白銀在大漲後的漲幅。儘管如此，白銀今年迄今仍飆漲逾 140%。今（2025）年初，銀價才略高於 20 美元／盎司。

不過，基爾伯格預期，「這只是一次重置，一次喘息，只是年底的一日波動。我認為黃金、白銀這兩種貴金屬的價格還會繼續上漲」，受許多利多因素影響，他認為，白銀價格可能在明（2026）年攀升至 90～100 美元，這意味著，較上次交易價格分別還有約 27% 或 40% 的上漲空間。

白銀價格大幅上漲的原因有很多。與黃金一樣，白銀也被視為避險資產，受到那些擔憂地緣政治緊張局勢加劇和其他風險（例如美國不斷膨脹的財政赤字）的投資者的青睞。這兩種金屬也被視為價值儲存手段，這意味著它們可以對沖通貨膨脹或經濟不確定性而貶值的美元風險。此外，美元走弱也會降低其他國家購買這些資產的成本，進而推高需求。

此外，白銀也受惠於太陽能板、資料中心和電動車等電子產品的強勁工業需求。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

飆破80美元創歷史新高! 深圳民眾半夜搶白銀 基金急喊停、業內警告劇烈波動

管碧玲曝照：台灣海巡署桃園艦對峙中國海警船 嚴陣以待