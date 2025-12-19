購地成本回收不到1成！房市管制未鬆 建商喊苦

央行第七波房市信用管制沒有鬆手，建商推案不斷延後。（圖／東森新聞）





房地產的買賣雙方都在喊苦！央行第七波房市信用管制沒有鬆手，不動產業哀鴻遍野，因為目前整體房市已經發生建商推案延後、土地交易幾乎停擺的狀況，就連六都買賣移轉量也大減，購屋族的房貸利率還沒降低，人人都被這一波波房市管制壓得喘不過氣。

鋼筋、水泥、木架隨意擺放，建案工地沒看見工人，動工動到一半直接停工，這景象難道還會持續嗎？不動產業從上游到下游，原本期待放寬能鬆口氣，但第七波選擇性信用管制，央行還是強硬沒鬆綁，建商苦喊年很難過。

廣告 廣告

建設公司董事長賴正鎰：「推案的速度會往後延到明年下半年，甚至於整個購地的市場，整個土地的買賣像現在已經回收到不到一成。」

央行總裁楊金龍避談鬆綁條件，就怕市場解讀預期心態，成為央行不可承受之重，但對不動產界而言，今年前11月六都建物買賣移轉棟數年減近三成，第三季建照量核發戶數，也下降超過七成。如今政策不動如山，建商面對買氣凍結、限期開工、資金斷鏈三大危機浮出檯面，極限壓力測試期落在明年第一季。

建設公司董事長賴正鎰：「市場怕把這一鍋水，把它放冷了以後，那麼要把它重新燒熱起來，可能要費幾年的時間，對台灣整個GDP，對整個房地產的市場，我想怕說會帶來非常不利影響。」

受到負面影響的還有換屋族，多家銀行房貸利率創新高，最多還是要3％，就連豪宅限貸令，在高房價下，八千萬房貸只能貸到三成左右，還沒有寬限期，不管買方還賣方，全部苦不堪言。

房市專家徐佳馨：「央行不希望功虧一簣，所以我們會認為在這樣子調控，也許預測在明年第一季，如果經濟的表現還是像現在一樣的話，他可能在調控上面來說，大概還是會採取一個比較保守的態勢。」

房市被按下暫停鍵，央行不鬆口，買氣不敢動，建商喊苦，換屋族也喊痛，市場越凍越硬，恐怕房市要回溫，只能等央行點頭。

更多東森新聞報導

日本央行升息1碼至0.75%！達30年以來最高水準

38歲存款超過2千萬！他靠1檔ETF養2寶 理財妙招大公開

記憶體「無差別齊噴」 台積電上漲25元 台股勁揚335點

