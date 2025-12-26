購屋不再比手速！ 房市放緩自住掌握3步驟「慢慢選」

房市不佳，購屋不再比「手速」，而是比「功課」與「眼光」，首購族迎來更能從容比較、理性挑選的「慢挑精選」黃金期。（示意圖／PhotoAC）

進入12月中下旬，農曆年前看屋潮與年底結婚成家需求逐步升溫，但市場氛圍已不再是「今天不買、明天更貴」的焦慮節奏。21世紀不動產指出，把恐慌換成檢核，把衝動換成規劃，年底是「用季節檢查屋況」的好時機，自住與首購族反而更有機會做出「買對、住久」的選擇。

央行於去年9月調整不動產貸款信用管制規範抑制投機與囤房，房市交易量出現收斂並不意外，但對一般買方而言，「量縮」不一定等於壞消息，它也可能意味著決策節奏放慢、議價與比較空間增加，購屋不再是比手速，而是比功課與眼光。

21世紀不動產企劃研究室副理董家菱表示，當市場回歸理性，剛需族群可把焦點放在真正影響長住品質的條件：通勤與學區、採光通風、隔音、社區維護、鄰居素質與未來轉手性。

針對剛性需求買方，年底反而是「用季節檢查屋況」的好時機，可採取「慢挑精選」三步驟：第一，趁濕冷天氣檢查漏水、反潮、窗框滲風與室內保溫；第二，選在平日晚間觀察社區點燈率、噪音與動線，並留意物業管理是否到位；第三，簽約前先做財務健檢，包含銀行鑑價與還款試算，並預留裝修與緊急預備金，避免「買得起、住不起」。

此外，民眾常忽略另一個影響貸款的現實，銀行放款並非只看個案條件，也受「不動產授信集中度」限制。目前審核轉嚴、撥款排隊等情況仍在，民眾更需要把貸款不確定性納入風險管理。

