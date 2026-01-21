購屋得要百萬年薪！高收入房貸族占比破4成新高 專家曝兩因素成推手

2025年前三季全台年收入破百萬的房貸族占比逾4成，顯示買盤結構正明顯向高收入族傾斜。李政龍攝



根據聯徵中心統計，2025年前三季全台年收入破百萬的房貸族占比逾4成，不僅創歷史新高，較十年前更大幅增加超過10個百分點，顯示買盤結構正明顯向高收入族傾斜。專家分析，房價居高不下與銀行收支比審核趨嚴，是拉高購屋門檻的兩大主因，使得穩定收入成為核貸關鍵，建議小資族應秉持先求有再求好原則，優先選擇外圍區域，並審慎控管現金流與寬限期風險，避免房貸支出過重導致財務失衡。

根據財團法人金融聯合徵信中心統計，2025年前三季全台年收入超過100萬元的房貸申請件數達4萬6641件，占整體申貸總量11萬3142件的41.2%，不僅刷新歷史新高，也較2016年同期的31.0%大幅增加10.2個百分點，市場買盤結構正明顯向高收入族群傾斜。

聯徵中心統計，2025年前三季全台年收入超過100萬元的房貸申請件數達4萬6641件，占整體申貸總的41.2%。中信房屋提供

中信房屋研展室副理莊思敏指出，「百萬年薪」高收入房貸族占比持續攀升，主要歸因於兩大關鍵。首先，台灣房價已處於歷史高位，購屋總價動輒千萬元以上，若購屋族缺乏一定收入基礎，確實很難負擔得起。另一方面，在限貸令與信用管制持續發酵下，銀行為控管風險，普遍優先核貸給信用紀錄良好、收入穩定的優質客戶，同時對「收支比」的審核標準變得更加嚴格，無形中拉高購屋族的進場門檻。

莊思敏表示，對於有預算考量的小資族、首購族來說，購屋時應秉持「先求有、再求好」的原則，可先將目光轉向相對外圍的蛋白區或蛋殼區，用通勤時間換取可合理負擔的房價與居住空間，待日後收入成長或家庭成員增加後，再視情況進行換屋規劃。

她提醒，小資族務必審慎控管整體現金流配置，若房貸支出占比過高，未來可能面臨的財務風險也將隨之提升；尤其若是使用「寬限期」的申貸者，更應提前規劃寬限期結束後房貸支出驟增的還款壓力，避免發生資金周轉問題。

莊思敏說，當前房市困境並非僅靠信用管制或貸款補貼政策就能化解，未來如何平衡產業發展，提升非科技業的民眾收入與實質購買力，讓薪資成長速度能夠與房價水準接軌，才是政府在推動居住正義時，必須去正視的重要課題。

