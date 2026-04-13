購屋族揹貸逼近27年 新竹縣達29.5年最長

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在高房價與高利率夾擊下，購屋族房貸負擔持續加重。根據內政部統計，去(2025)年第3季全國新增房貸平均還款期數達321期、約26.75年，創2008年統計以來新高；同期新增房貸平均利率約2.67%，雖較前季微降0.01個百分點，仍連續4季站上2.5%，維持近17年高檔水準。

從區域觀察，六都與新竹縣市新增房貸平均還款期數，全數超過25年，除台北市與新竹市外，其餘地區均寫下史上最長紀錄，其中以新竹縣354期、約29.5年最長。房價壓力愈大的區域，購屋人愈傾向拉長貸款年限，以降低每月還款金額。

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在長期走勢上，全國新增房貸平均還款期數在2015年第2季前均低於240期、約20年，2023年第3季首度突破300期，近2年再繼續攀高。六都與新竹縣市平均償還年限，連續9季超過25年，代表長年期房貸不再只是少數選項，而是逐漸成為市場常態。

房貸期數愈拖愈長，背後是房價高漲的結果。市場認為，購屋人在總價居高不下的情況下，只能透過30年甚至40年期貸款減輕月付壓力；銀行願意提供較長年限方案，也讓長年期貸款成為支撐購屋力的重要工具。加上新青安房貸最長可貸40年、寬限期較久，進一步推升整體還款年限。

除了期限延長，利率也處於高檔。內政部統計顯示，全國新增房貸平均利率自2016年第3季跌破2%後，低利環境延續超過6年，直到2022年第3季重返2%以上。2024年第4季升至2.54%，2025年第2季更衝上2.68%，去年第3季則落在2.67%。六都與新竹縣市當中，除了新北、桃園，其餘地區去年第3季平均利率均攀上近17年新高。

市場分析，近年房貸利率攀升，與央行選擇性信用管制、全球升息循環，以及銀行法第72條之2壓縮不動產放款空間有關，銀行因資金水位吃緊而採取「以價制量」。雖然近期房市交易降溫，房貸排撥速度已經改善，利率大幅上揚的空間有限，不過房價尚未明顯修正，購屋族仍得用更長的還款時間，換取勉強可負擔的月付金額。

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