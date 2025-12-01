購屋旺季不旺！六都移轉量同期最冷 全年預估26.5萬棟

11月建物買賣移轉棟數為1萬5919棟，月減6.3%、年減19.7%，為2011年縣市合併升格形成六都以來的同期新低。李政龍攝



六都買賣移轉棟數創下同期新低！根據六都地政局資料顯示，11月建物買賣移轉棟數為1萬5919棟，月減6.3%、年減19.7%，為2011年縣市合併升格形成六都以來的同期新低，其中，台南市是唯一月增率收紅的都會區。專家分析，第4季進入傳統購屋旺季，市場氣氛與前三季相比相對活絡，加上去比較基期相對低，預期即將登場的央行理監事會議，房市政策不動如山的可能性高，全年難脫冷淡氣氛，推估全台的買賣移轉棟數將落在26.5萬棟左右。

廣告 廣告

根據六都地政局資料顯示，台北市1745棟，月減0.7%、年減11.7%；新北市3866棟，月減8%、年減12.7%；桃園市2954棟，月減8.8%、年減24.4%；台中市3511棟，月減6.8%、年減20%；高雄市2259棟，月減9.4%、年減29.8%。只有台南市1584棟，月增2.7%、年減16.9%，唯一月增率成長的都會區。

房仲業者統計，11月六都建物買賣移轉棟數共1萬5919棟，月減6.3%、年減19.7%，為2011年縣市合併升格形成六都以來的同期新低。台灣房屋提供

進一步觀察今年前11個月六都建物買賣移轉棟數，整體交易量合計為18萬4704棟，年減26.1%，創下近8年新低。其中，台北市年減24.2%、新北市年減27.8%、桃園市年減18.5%、台中市年減23.5%、台南市年減31.2%，高雄市年減32.9%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，11月量能雖然創新低，但今年第3季以來，先有金管會將新青安貸款排除於《銀行法》之外，央行也放寬換屋大限，政府打炒房基調尚未大幅鬆綁，但政策環境相較以往溫和；且第4季進入傳統購屋旺季，市場氣氛與前三季相比相對活絡，加上去年同期的買氣已開始降溫，比較基期相對低，因此，第4季都會區整體的買賣移轉衰退幅度較前三季收斂。

張旭嵐指出，央行理監事會議是房市的關注焦點，由於今年經濟成長表現高於預期，因此預估降息機率不大，而不動產放款集中度依然超過36%，因此，不論利率或房市信用管制，不動如山的可能性高，即使年底交易量稍有回穩，全年房市難脫冷淡氣氛，推估全年買賣移轉量將落在26.5萬棟左右。

觀察各都表現，台南較上月增加3.7%，為六都月增率唯一收紅的都會。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台南市仍靠「科技概念區」撐場，包括南科相關的新市、安南、永康，以及沙崙科學城的歸仁，交易量都較上月成長，其中安南區的商60重劃區，今年已辦理土地標售，後續開發可期，明後年還有北外環路段開通的交通利多，加上近期新案完工交屋的量能較大，帶動台南市11月的買賣移轉表現。

更多太報報導

房仲全聯會：逾6民眾盼貸款8成以上 喊話政府適度放寬管制

降價始終是假議題！全台新案五年漲勢洗牌 七縣市非六都成黑馬

房市持續降溫！ 住宅價格指數連續2季下跌