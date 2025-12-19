購屋熱區曝！雙北「千萬元內」有機會 這3區有望買在捷運附近

財經中心／倪譽瑋報導

房市專家指出，板橋、新莊、中和離台北近，有捷運環狀線串聯，也和板南線、中和新蘆線、機場捷運交會。（示意圖／資料照）

部分民眾在台北工作，盼望能買到在附近的房產。永慶房產彙整近一年實價登錄資料，雙北地區「千萬元以下」的房產交易數據中，台北交易量第一是中山，但多為小坪數；新北交易量第一則是淡水，接著板橋、新莊、三重、中和，其中板橋、新莊、中和有機會買到空間相對寬敞、近捷運站的住宅。

雙北千萬元內購屋仍有機會 台北有中山、北投

永慶房產集團根據近一年實價登錄資料，統計台北市、新北市「房屋總價千萬元以下交易」各行政區的量，並觀察區域公寓及大樓的交易情形。從台北市來看，以千萬元內預算購屋，交易量排名為中山區、萬華區、北投區、文山區、士林區，但整體交易量不多，多數屬於小坪數或屋齡較高的住宅。

其中，中山區屬於精華區之一，千萬元內大樓還是有破百件交易；永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，中山區交通、商圈等生活機能方面都不錯，但因土地取得不易，是以電梯大樓產品供給量多，平均坪數落在10坪左右，配合屋齡相對較大，使得總價相對低，這類房產是年輕單身族、小資族、通勤族常見的入門選擇。

若需要較大坪數，可考慮文山區和北投區，總價千萬元內，可以找到比台北其他區「更為寬敞」的產品，多為平均20坪以上。不過，陳金萍點出，這兩區距離台北市中心較遠，住宅屋齡多落在40至50年，且近一年相關交易量僅30至40件左右，須特別留意。

新北淡水親民 板橋、新莊、中和也有機會

至於新北市，淡水區總價千萬元內的公寓、大樓，一年交易量高達922件，陳金萍分析，淡水距離台北核心區較遠，整體房價相當親民，消費者尋覓住宅機會也較高，如果願意以通勤時間換取空間，千萬元有望購得約25坪、規劃為2至3房的大樓或公寓住宅。雖然千萬元以下的交易，平均屋齡偏高，但在雙北已算經濟實惠的區域，對小家庭頗具吸引力。

另外，板橋、新莊、中和，千萬元內的預算也有機會買到空間相對寬敞、近捷運站的住宅。陳金萍指出，這三區住宅以屋齡40年左右的公寓居多、平均坪數多在20坪以上，價格相對親民；此外，這三區有透過捷運環狀線串聯，也和板南線、中和新蘆線、機場捷運交會，若不搭捷運，過橋也能到台北；購屋族可依需求、通情條件挑選適合自己的房子。



