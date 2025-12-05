社會中心／吳玟誼 黃柏榕 台北報導

購屋糾紛竟企圖潑汽油！一名75歲游姓老翁，4年前和一名包姓房仲買屋，當時已經交屋完成，沒想到，事後他突然反悔，認為房仲當年收2%，大約10萬元的房仲費太高，昨晚竟然帶著汽油桶前來理論，雙方爆發肢體衝突，警方獲報趕到，當場將老翁壓制。

員警獲報，立刻趕來到公寓，因為躺在地上的老翁，為了向房仲追討仲介費，不久前竟拿了一大桶汽油，企圖要潑灑，雙方爆發衝突，被壓制在地的他，身體突然出現不適。

廣告 廣告

口口聲聲說心臟不舒服，警方只好先將嫌犯送醫治療，但是他侵門踏戶，闖到人家家門口，讓被害房仲快氣炸。





購屋糾紛討4年前仲介費 75歲翁帶汽油桶找房仲理論

購屋糾紛討4年前仲介費 75歲翁帶汽油桶找房仲理論。（圖／民視新聞）





房仲實在好無奈，4年前明明已經交屋完畢，半年後，卻全變了樣，頻頻來店裡騷擾，更揚言要抄家滅族，不過事後都達成和解，沒想到，事隔多年又再度上門。

事發就在4號晚上7點多，一名75歲游姓老翁，帶著汽油桶來找67歲房仲理論，認為當時抽2%仲介費10萬元太高，疑似缺錢事後反悔，只想付1%，要來討回5萬元，老翁越想越氣，打算在大門潑灑汽油，房仲上前攔阻，兩人發生拉扯，汽油一度灑了出來，遭壓制的老翁，心臟還一度傳出不舒服。





購屋糾紛討4年前仲介費 75歲翁帶汽油桶找房仲理論

購屋糾紛討4年前仲介費 75歲翁帶汽油桶找房仲理論。（圖／民視新聞）





想討錢，但用錯方法，老翁這下不但錢討不回，還讓自己吃上牢飯。





原文出處：購屋糾紛討4年前仲介費 75歲翁帶汽油桶找房仲理論

更多民視新聞報導

滿堂紅老闆娘涉洗錢 柬埔寨太子集團黑金竟流入旗下帳戶

最新／父親心碎！嘉義1個月大男嬰「面部發黑」無呼吸心跳 送醫宣告不治

最新／徐巧芯涉詐大姑夫婦高院裁定交保！最快這日辦保出關

