【購屋趨勢2】誰在買苗栗？ 科技外溢效應與青年回流潮的購屋新力量
近年苗栗房市火熱，背後推手不再只是區域建設或房價基期低，而是一群「向南移動」的新購屋族群。桃竹苗「台灣大矽谷」計畫推進，讓產業鏈與人才開始流動，包括竹科工程師、青年返鄉族，還有對於生活成本，精打細算的新家庭，共同形塑出苗栗房市的新面，也逐步改寫這座原以傳產與農業為主的城市樣貌。
新竹房價逼出南移潮 科技族青年回流購屋
新竹房價高漲早已不是新聞，新建案單價動輒突破每坪60萬元大關，而且還有持續飆漲趨勢。與新竹科學園區一地之隔，房價價差卻至少一半以上的苗栗頭份、竹南地區，順勢成為竹科外溢效應的接收者，成為科技族群購屋轉進的熱點，近三年平均房價漲幅高達27.2%，遠勝中部其他縣市。
「頭份離竹南園區只有十分鐘車程，房價卻只要新竹的一半。」中信房屋竹南加盟店業者指出，許多園區工程師與科技新貴選擇「跨縣居住、北上通勤」，通勤時間可控、生活成本下降，成為購屋新趨勢。
另一方面，中央政府大力推動西部科技廊帶產業鍊，從桃園龍潭、中壢，到竹南、頭份、後龍，科技產業的延伸，推動了區域發展以及就業機會提升，加上交通路網陸續成形，促使苗栗被納入「竹科生活圈」之中。房市觀察者分析，科技族，甚至青年回流購屋，不僅是價格驅動，更反映科技走廊布局帶來的「生活圈再定義」。
30歲出頭的劉小姐原本在台中工作，疫情後轉為遠距職務，她選擇在頭份購屋，「房價實惠，生活環境熟悉，對未來小孩的成長也比較安心。」這樣的選擇反映出「生活回歸」的心態，苗栗的購屋不再只是投資選項，而是穩定生活的起點。
通勤城市轉型 居住核心逐漸成形
統計顯示，苗栗近三年首購族比例顯著上升，約占整體成交量的六成。除了返鄉族群外，還包括因房價考量轉進的台中、桃園外圍族群，形成「跨區首購潮」。以竹南科學園區周邊為例，當地人口自2018年起連年正成長，竹南鎮近五年人口淨增超過5000人。人口移入，反映在學區周邊新建案銷售速度明顯加快，帶動週邊生活圈，配套機能的完善。房仲業者指出，「過去苗栗是許多上班族的『睡城』，現在已經逐步成為自足生活圈，特別是頭份、竹南這兩區，兼具交通便利與生活完整。」
科技產業帶來人流與經濟動能，青年返鄉注入生活力與社區活化，讓苗栗從過去的「過境地」變成「落腳點」。被視為「北部外溢通勤城市」的苗栗，逐漸轉型為「自足型居住核心」。
未來，隨著台灣西部科技走廊計畫推進、產業鏈深化與公共建設完善，苗栗房市將持續在產業、人口與居住三股力量中找到新的平衡，也在矽谷藍圖之下，寫下屬於自己的成長曲線。
其他人也在看
「開工款繳下去就像無底洞，不繳又怕賠更多！」台中妹繳66萬首付後每天晚上都睡不著
網友買房知識家求助，她在姐姐說服下去年1月以每坪40萬元、總價1310萬元（含車位175萬元）買下台中沙鹿預售屋，如今因生活規劃改變，可能不會住在沙鹿區，加上在房屋交易平台看到同建案已有賠售案例，讓她陷入嚴重焦慮。 「越晚解約會越賠越多」這位網友計算，目前只繳了66萬元首付，但11月15日就要開始繳交開工款，她正面臨三難抉擇：立即解約賠掉首付、留著等交屋後賣掉，或是留著租人等待未來漲價。賣厝阿明 ・ 1 天前
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委 全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 19 小時前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了 網笑揭原因
網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 4 小時前
傳曹錦輝、林益全將「西進」？陳義信：能理解，但務必三思
近日傳出包含前大聯盟投手曹錦輝及「神全」林益全皆有意「西進」加入中國城市棒球聯賽(CPB)，對此，昔緯來體育台 ・ 18 小時前
基努李維成「觀光竊盜」受害者 感謝FBI找回名錶
（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）美國聯邦調查局（FBI）聯手智利警方，破獲假借觀光名義的竊盜集團，成員偽裝成遊客身分進入美國，專挑豪宅區的名人住家犯案，好萊塢男星基努李維也成受害者，親筆寫信感謝FBI。中央社 ・ 4 小時前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陽明山「向天蝦」（鵠沼枝額蟲）大爆發 想「上山追蝦」要把握時間
最近接連幾個颱風帶來的環流，與東北季風產生的「共伴效應」，所帶來的大量雨水，讓大屯山區的向天池達到滿水位，也讓鵠沼枝額蟲（別名向天蝦）大爆發，吸引一波波的登山客上山，只為一睹「綠色小精靈」的風采，而看著這些在池水中悠哉游來游去的小生命，直呼好可愛；還有登山客利用向天蝦的向光性，在暗夜裡點著頭燈，只見向天蝦群聚湧來好不壯觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好冷！東北季風發威「這2天」最有感 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天到週五（21日）前受東北季風影響，特別在週三（19日）及週四（20日）清晨預估是冷空氣影響最明顯的時候，隨後週末則是東北季風稍減弱，溫度也會有明顯回溫；下週一（24日）起下波東北季風又南下，但預估和這波相比較弱，溫度變化不會那麼明顯。民視 ・ 19 小時前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB／56轟、132分打點奪雙冠王 舒瓦伯成自由身！傳5支球團鎖定
本季162場全勤，敲出國聯最多56轟、大聯盟最多132分打點的費城人「核彈頭」舒瓦伯（Kyle Schwarber），19日拒絕球隊提出的2202.5萬美金合格報價，正式投入自由球員市場。根據《大聯盟官網》報導，包括母隊費城人在內，至少有5支球團對他有興趣。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
全台有感降溫！明後天會更冷 氣象署曝這天回暖
受東北季風影響，全台今(18)日降溫，天氣明顯偏涼，最低溫來到16度左右。雨勢方面在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北地區都出現局部大雨或豪雨。中央氣象署指出，這波降溫會一直持續到週五，到週六、日東北季風稍...華視 ・ 1 天前
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守EBC東森新聞 ・ 23 小時前