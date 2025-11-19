【購屋趨勢2】誰在買苗栗？ 科技外溢效應與青年回流潮的購屋新力量

近年苗栗房市火熱，背後推手不再只是區域建設或房價基期低，而是一群「向南移動」的新購屋族群。桃竹苗「台灣大矽谷」計畫推進，讓產業鏈與人才開始流動，包括竹科工程師、青年返鄉族，還有對於生活成本，精打細算的新家庭，共同形塑出苗栗房市的新面，也逐步改寫這座原以傳產與農業為主的城市樣貌。

新竹房價逼出南移潮 科技族青年回流購屋

新竹房價高漲早已不是新聞，新建案單價動輒突破每坪60萬元大關，而且還有持續飆漲趨勢。與新竹科學園區一地之隔，房價價差卻至少一半以上的苗栗頭份、竹南地區，順勢成為竹科外溢效應的接收者，成為科技族群購屋轉進的熱點，近三年平均房價漲幅高達27.2%，遠勝中部其他縣市。

「頭份離竹南園區只有十分鐘車程，房價卻只要新竹的一半。」中信房屋竹南加盟店業者指出，許多園區工程師與科技新貴選擇「跨縣居住、北上通勤」，通勤時間可控、生活成本下降，成為購屋新趨勢。

另一方面，中央政府大力推動西部科技廊帶產業鍊，從桃園龍潭、中壢，到竹南、頭份、後龍，科技產業的延伸，推動了區域發展以及就業機會提升，加上交通路網陸續成形，促使苗栗被納入「竹科生活圈」之中。房市觀察者分析，科技族，甚至青年回流購屋，不僅是價格驅動，更反映科技走廊布局帶來的「生活圈再定義」。

30歲出頭的劉小姐原本在台中工作，疫情後轉為遠距職務，她選擇在頭份購屋，「房價實惠，生活環境熟悉，對未來小孩的成長也比較安心。」這樣的選擇反映出「生活回歸」的心態，苗栗的購屋不再只是投資選項，而是穩定生活的起點。

通勤城市轉型 居住核心逐漸成形

統計顯示，苗栗近三年首購族比例顯著上升，約占整體成交量的六成。除了返鄉族群外，還包括因房價考量轉進的台中、桃園外圍族群，形成「跨區首購潮」。以竹南科學園區周邊為例，當地人口自2018年起連年正成長，竹南鎮近五年人口淨增超過5000人。人口移入，反映在學區周邊新建案銷售速度明顯加快，帶動週邊生活圈，配套機能的完善。房仲業者指出，「過去苗栗是許多上班族的『睡城』，現在已經逐步成為自足生活圈，特別是頭份、竹南這兩區，兼具交通便利與生活完整。」

科技產業帶來人流與經濟動能，青年返鄉注入生活力與社區活化，讓苗栗從過去的「過境地」變成「落腳點」。被視為「北部外溢通勤城市」的苗栗，逐漸轉型為「自足型居住核心」。

未來，隨著台灣西部科技走廊計畫推進、產業鏈深化與公共建設完善，苗栗房市將持續在產業、人口與居住三股力量中找到新的平衡，也在矽谷藍圖之下，寫下屬於自己的成長曲線。