購物中心進貨車流「卡死慢車道」 用路人傻眼

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民眾一早行經該路段時，發現多輛等待卸貨的貨車占據外側車道，整排車龍回堵在馬路上。（圖／翻攝自Threads＠art70907授權提供）





台中北屯一處即將開幕的百貨商場，預計10日正式營運，開幕前夕卻出現交通亂象。有民眾一早行經該路段時，發現多輛等待卸貨的貨車占據外側車道，整排車龍回堵在馬路上，影響通行。業者回應，因進駐品牌數量多、卸貨作業時間拉長，加上當天清晨降雨影響作業效率，才會出現車流回堵情形，目前已加派人力進行疏導。

兩台貨車卡在路口，民眾繞過車陣，卻看見是更多貨車，一台接著一台排在路邊，完全看不到盡頭。這裡是台中，4月10日即將開幕的大型賣場，還沒開門營運，周邊道路已經從早塞到晚，就算工作人員頂著太陽疏導，直到下午，補貨車輛依舊排隊等著進場，在地居民憂心，正式開幕當天交通會瞬間炸裂。

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購物中心總部協理袁永慧：「雖然我們有安排好時段，但加上前幾天有下雨，整個進貨時間delay，造成後面貨車要進貨部分的回堵，對這部分造成不便，對民眾非常抱歉。」

業者預估首日衝破5萬人，為了防止交通癱瘓，現場將出動義交強制分流，西屯區車輛鎖定1號入口，北、南屯車流導入2號入口，豐原與潭子民眾則引導至對面立體停車場。一旦賣場人潮塞滿，業者將祭出強硬斷流，禁止車輛在路邊排隊等位，呼籲民眾出門前先刷APP看剩餘車位，或改搭捷運轉接駁車，還能拿消費折抵，就怕開幕車潮成了通勤族噩夢。

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