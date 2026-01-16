購物吃大餐「公帑全買單」！南投前消保官翻供不認恐潛逃 遭限制出境

記者潘靚緯／南投報導

南投縣前任消保官許麗貞涉詐領公款吃大餐遭判刑4年6月，二審上訴中，恐有潛逃之虞，台中高分院近日裁定，限制出境、出海8個月。（圖／資料照）

南投縣政府前消保官許麗貞，任內涉嫌挪用公款，從家庭聚餐、團購漁獲到擴香組禮盒全用公帑買單，南投地院一審認定她涉犯貪污重罪，依13罪判處有期徒刑4年6月，全案上訴中。檢方認為二審屆近宣判，涉有重罪的許恐有潛逃之虞，台中高分院近日裁定，從1月17日起限制她出境、出海8個月，可抗告。

根據判決指出，許麗貞擔任南投縣消保官長達19年，每月可支領5400元為民服務、業務推廣費，長期以來都用不實名目核銷。檢方查出，2020年12月，她邀集縣府4位同仁團購全國漁會漁產禮盒10盒，其中4盒供自己食用或轉贈親友，再向同仁收取每盒990元，持發票向縣府申請縣政推行業務費。

另外，許女多次在購物網站訂購藤枝擴香組、中式碗禮盒等私人用品，卻以不實發票核銷5662元，還五度帶著丈夫、女兒到餐廳用餐，將餐費包裝成業務推廣費報銷，到國外旅遊期間，也向同事索取發票請款，統計共13次犯行，不法所得達38585元，依貪污治罪條例起訴。

根據《自由時報》報導，南投地院審查時，認為許麗貞身為重要公務員，卻反覆利用職務機會詐領公款，將家庭開銷轉嫁國庫支出，屬於長期以來、習慣性的犯行，加上許在偵查中坦承犯行，審理時卻全盤翻供，犯後態度不佳，累計13罪各判3年2月至3年8月不等，合併應執行4年6月。

案件進入二審，檢方指出，許麗貞透過聲請調查證人、法令方式延宕審理，判斷她在重刑壓力下已有潛逃風險，台中高分院審酌其涉犯貪污重罪、嫌疑重大，加上經濟與生活條件，裁定限制其出境、出海8個月，以確保後續審理與執行。

