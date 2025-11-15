購物季風潮仿效拉布布 搶推盲盒玩具
就在中國潮流娛樂文化公司泡泡瑪特(Pop Mart)正版「拉布布」(Labubu)被人瘋搶時，零售及玩具業對手因應節日購物季推出低價、易買到的「盲盒」(blind box)玩具，搶搭拉布布7月起帶動的盲盒風潮。
路透報導，「盲盒玩具」通常採隱藏包裝，看不到裡面裝著什麼玩偶，誘使消費者不斷購買，直到找到心儀款式、或者收集到一整套玩偶才停止。
拉布布夏季掀起這股盲盒潮，隨著最近零售商敲定節日銷售計畫，其人氣更飆升。這些咧嘴笑的醜萌玩偶非常搶手，展售幾分鐘就被搶購一空，隨後在電子灣(eBay) 等二手交易網站，以高達數百甚至數千元的天價成交。
零售商和玩具業者搶搭盲盒熱潮。沃爾瑪(Walmart)等零售商最近的熱門禮品清單，便出現一批新的盲盒玩偶和集換卡牌，孩之寶(Hasbro)、美泰(Mattel)等美國玩具業者也推出菲比精靈(Furby)、芭比娃娃(Barbie)等搶手玩偶的盲盒商品。
正版拉布布一物難求，但目標(Target)百貨店等熱門節日購物商店貨架上，擺滿以神祕包裝紙包裹的盲盒商品；零售商、製造商和分析師預計，這些玩具將在今年節期大賣，價格低能激發人們購物欲，而且老少皆宜。
市場研究公司Circana美國玩具業顧問萊內特(Juli Lennett)說，今年盲盒玩具銷量持續成長；消費者不會只買一個，而是買10個、30個，有一種追逐的樂趣。
萊內特說，許多玩具在中國製造，玩具價格隨著關稅上漲而逐月走高，但是許多盲盒玩具價格仍屬大眾化，是搶手的聖誕小禮物。
盡管盲盒玩具受歡迎，對推動整體假期消費的影響恐怕有限；不過，有些玩具零售商如Miniso、 Ohku以及總部位於加拿大的Showcase等卻業績可期。Showcase銷售正版拉布布盲盒，在全美有41家門市，Showcase 執行長庫爾卡尼(Samir Kulkarni)說，拉布布的對手迷你天使男孩公仔Sonny Angel也有盲盒商品，預計12月到貨；盲盒將大流行，成為玩具和收藏品銷售最大類別。
