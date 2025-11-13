購物專家家中裝7支監視器！老公看謎片被抓包 慘躲餐桌睡覺

陳真與老公強尼上節目分享彼此磨合過程。（圖／TVBS提供）





購物專家陳真與老公強尼近日上節目《11點熱吵店》，分享彼此磨合過程，沒想到，強尼卻爆料陳真在家中安裝7支監視器，把他抽菸、看「謎片」的舉動掌握得徹底，逼得他只能躲在餐桌下睡覺。

強尼在節目中控訴陳真：「和妳結婚就像坐牢！」他提及有時工作需要，會到陽台抽菸休息找靈感，豈料菸還沒抽完，陳真就透過監視器觀看，傳訊息給強尼「你已經超過三根菸了！」強尼還加碼爆料，某次自己點開友人傳來的「愛情謎片」，到了晚上陳真自認幽默詢問：「白天影片中的女主角蠻漂亮的吧！」頻頻監視行徑引發強尼爆發不滿情緒。

不僅如此，強尼更指控陳真就連吵架都調監視器，將吵架影片剪接上字幕翻舊帳，有次2人再吵架，陳真找遍家中7個監視器都找不到老公，最後才發現他為避開監視，躲在餐桌下睡覺。面對老公指控，陳真連忙解釋，由於家中養毛小孩，所以才裝監視器好掌握毛小孩行蹤。



