購物平台自動續約扣款難取消 消保處收29件申訴 公平會介入
電商平台「酷澎」（Coupang）近期傳出會員費惹議，民進黨立委李坤城近日接獲民眾陳情，頻遭酷澎擅自自動扣款會員費59元，更有民眾在試用期後原以為已取消，沒想到還是被自動扣款；數位產業署長林俊秀表示，已聯絡酷澎公司，要求其釐清會員制與自動契約的運作機制，並落實消費者保護措施，公平會也將調查是否違法。
根據行政院消保處至統計，從會員制於2025年9月1日開始實施收費後，截至10月26日止，涉及訂閱會員之相關消費爭議申訴及調解案件酷澎29件，為此李坤城今日主辦記者會，邀集數位發展部主祕胡貝蒂與數位產業署長林俊秀、行政院消保處處長鍾瑞蘭、公平交易委員會主祕毛浩吉與服務業競爭處副處長陳俊廷出席。
陳情人表示，在結帳頁面上就會引導使用WOW無條件免運，但事實上並非無條件而是月繳59元，介面雖有提及「月費$59查看會員條款」，但文字比例甚小，甚至平台已預設勾選「同意加入」，若一時不察，消費者很容易誤以為這只是一次性的優惠選項，結果在未察覺的情況下被收取會員費，令人懷疑酷澎是否有「變相強制收費」、「被迫自動續訂」、「取消程序複雜」等問題。
李坤城表示，此類電商平台已訂有「零售業等網路交易定型化契約應記載及不得記載事項」予以規範，要求電商平台主管機關數發部在年底前擬定完成，就訂閱制權利義務（包括但不限於自動續約、簡單取消訂閱及後續退費機制等），應比照「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」載明「業者不得事先約定屆期自動續約不另通知消費者或類此字樣」，意即購物平台在其所謂的試用期結束後，不應視為自動續約，須明確告知消費者及獲得同意之後才確認續約。而在取消時，亦須明確告知消費者已完成取消。
他指出，《消保法》施行細則第12條規定「該定型化契約條款因字體，致難以注意其存在或辨識者，該條款不構成契約之內容」，若取消訂閱方式之條款有上開規定之情形，消費者可主張不受拘束，數發部應要求酷澎公司的退訂流程須讓消費者清楚明瞭，應讓取消和訂閱機制一樣簡單容易，以維消費者之權利。
林俊秀表示，數位產業署已要求業者妥善處理民眾申訴案件，確保申訴與調解管道暢通、強化取消訂閱及退款流程的透明度、明確標示會員權益範圍與收費方式，不得將退訂資訊隱藏於深層頁面、要求業者優化介面設計，讓訂閱及退訂等流程更加友善。
他指出，同時也檢視該公司定型化契約，初步認為介面操作不夠細緻、資訊揭露不清，將持續督促改善；針對「未入會卻遭扣款59元」等通案，已要求業者提供資料釐清，未來會與消保單位及業者共同檢討電子商務訂閱制的規範，並朝向須向消費者主動確認續約，而非到期未取消即算自動續約的方向檢討。
毛浩吉表示，針對類似酷澎公司的自動扣款與介面設計問題，將評估是否涉及違反《公平交易法》之不公平競爭行為，目前初步檢視酷澎網站確實操作上不便、引導模糊，導致民眾難以取消，若業者行為構成欺罔或足以影響交易秩序，即違反《公平交易法》第25條，公平會將持續追蹤類似案件，並針對具體事證進行調查，以維護公平交易環境。
酷澎回應表示，感謝立法委員及相關主管機關對 WOW 會員服務的寶貴意見。主管機關初步評估顯示，目前制度符合現行法規，並可能研議未來的新規範，酷澎將積極配合後續討論與政策方向。酷澎一向致力於遵守所有適用法規及業界最佳實務，確保在 WOW 會員方案的註冊與取消流程、帳單明細及月費資訊等方面做到透明揭露。每一位 WOW 會員的服務啟用，皆是在充分告知顧客會員權益與條款後，並於 App 中點擊確認同意後方才生效。WOW 會員可隨時透過電話、線上客服或 App 取消訂閱。即使已使用過 WOW 會員權益，顧客仍可申請一次性立即取消並獲得退款；若未使用任何會員權益，則可不限次數隨時取消。
其他人也在看
無印良品「超夯室內香氛噴霧」驗出細菌 急回收60萬瓶
無印良品「超夯室內香氛噴霧」驗出細菌 急回收60萬瓶EBC東森新聞 ・ 1 天前
日無印良品急召回「熱賣香氛噴霧」！良品計畫：檢出細菌 3款不受影響
MUJI無印良品芳香用品一直是熱賣產品之一，其母公司良品計畫株式會社稍早宣布召回約60萬件，於2024年9月之後生產發售的「室內香氛噴霧」，雖然該產品中檢測到細菌，不過對於身體危害可能性極低；良品計畫強調有3款室內香氛噴霧為不同工廠製造，沒有檢出問題，另外室內香氛油與精油也不在召回項目中。鏡報 ・ 1 天前
日本無印良品出包！超夯「香氛噴霧」遭細菌污染 緊急召回60萬件
日本生活雜貨品牌無印良品驚傳有商品召回。熱銷的「室內香氛噴霧」由於生產過程中衛生管理不善，導致產品中檢測出細菌，無印良品30日公告召回2024年9月之後上市的11款總計約60萬件產品。中天新聞網 ・ 1 天前
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐EBC東森娛樂 ・ 5 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
范姜彥豐二度聲明！手握鐵證打臉王子「說法前後矛盾」
范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引發輿論。王子第一時間跳出來道歉，承認與粿粿間存在「超越朋友界線」的感情，但矢口否認介入他人家庭，對此，范姜彥豐31日晚間，再次發表律師聲明，直指王子的發文存在明顯矛盾。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 13 小時前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 12 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
王子爆介入粿粿、范姜彥豐婚姻！生日文早埋伏筆 偷藏「愛的合照」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導范姜彥豐29日以影片爆出太太粿粿外遇王子（邱勝翊），指控她在3月與王子等友人去美國旅遊2周返台後，整個人都變了，如今許...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
坣娜罹「癌王」胰臟癌病逝 醫師示警這三類食物少碰：易誘發
歌手坣娜昨日（10/29）傳出病逝，享年59歲，具知情人士指出，坣娜生前飽受重大車禍後遺症和紅斑性狼瘡所苦，不過最終是因胰臟癌辭世。胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變，胃腸肝膽科醫師錢政弘過去也曾在臉書發文提醒，愛吃「甜食、高油、精緻澱粉」3類食物，是胰臟癌高危險族群。太報 ・ 1 天前