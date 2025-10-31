購物平台自動續約扣款難取消 消保處收29件申訴 公平會介入

電商平台「酷澎」（Coupang）近期傳出會員會惹義，民進黨立委李坤城近日接獲民眾陳情，頻遭酷澎擅自自動扣款會員會59元，更有民眾在試用期後原以為已取消，沒想到還是被自動扣款。（杜宜諳攝）

電商平台「酷澎」（Coupang）近期傳出會員費惹議，民進黨立委李坤城近日接獲民眾陳情，頻遭酷澎擅自自動扣款會員費59元，更有民眾在試用期後原以為已取消，沒想到還是被自動扣款；數位產業署長林俊秀表示，已聯絡酷澎公司，要求其釐清會員制與自動契約的運作機制，並落實消費者保護措施，公平會也將調查是否違法。

根據行政院消保處至統計，從會員制於2025年9月1日開始實施收費後，截至10月26日止，涉及訂閱會員之相關消費爭議申訴及調解案件酷澎29件，為此李坤城今日主辦記者會，邀集數位發展部主祕胡貝蒂與數位產業署長林俊秀、行政院消保處處長鍾瑞蘭、公平交易委員會主祕毛浩吉與服務業競爭處副處長陳俊廷出席。

廣告 廣告

陳情人表示，在結帳頁面上就會引導使用WOW無條件免運，但事實上並非無條件而是月繳59元，介面雖有提及「月費$59查看會員條款」，但文字比例甚小，甚至平台已預設勾選「同意加入」，若一時不察，消費者很容易誤以為這只是一次性的優惠選項，結果在未察覺的情況下被收取會員費，令人懷疑酷澎是否有「變相強制收費」、「被迫自動續訂」、「取消程序複雜」等問題。

李坤城表示，此類電商平台已訂有「零售業等網路交易定型化契約應記載及不得記載事項」予以規範，要求電商平台主管機關數發部在年底前擬定完成，就訂閱制權利義務（包括但不限於自動續約、簡單取消訂閱及後續退費機制等），應比照「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」載明「業者不得事先約定屆期自動續約不另通知消費者或類此字樣」，意即購物平台在其所謂的試用期結束後，不應視為自動續約，須明確告知消費者及獲得同意之後才確認續約。而在取消時，亦須明確告知消費者已完成取消。

他指出，《消保法》施行細則第12條規定「該定型化契約條款因字體，致難以注意其存在或辨識者，該條款不構成契約之內容」，若取消訂閱方式之條款有上開規定之情形，消費者可主張不受拘束，數發部應要求酷澎公司的退訂流程須讓消費者清楚明瞭，應讓取消和訂閱機制一樣簡單容易，以維消費者之權利。

林俊秀表示，數位產業署已要求業者妥善處理民眾申訴案件，確保申訴與調解管道暢通、強化取消訂閱及退款流程的透明度、明確標示會員權益範圍與收費方式，不得將退訂資訊隱藏於深層頁面、要求業者優化介面設計，讓訂閱及退訂等流程更加友善。

他指出，同時也檢視該公司定型化契約，初步認為介面操作不夠細緻、資訊揭露不清，將持續督促改善；針對「未入會卻遭扣款59元」等通案，已要求業者提供資料釐清，未來會與消保單位及業者共同檢討電子商務訂閱制的規範，並朝向須向消費者主動確認續約，而非到期未取消即算自動續約的方向檢討。

毛浩吉表示，針對類似酷澎公司的自動扣款與介面設計問題，將評估是否涉及違反《公平交易法》之不公平競爭行為，目前初步檢視酷澎網站確實操作上不便、引導模糊，導致民眾難以取消，若業者行為構成欺罔或足以影響交易秩序，即違反《公平交易法》第25條，公平會將持續追蹤類似案件，並針對具體事證進行調查，以維護公平交易環境。

酷澎回應表示，感謝立法委員及相關主管機關對 WOW 會員服務的寶貴意見。主管機關初步評估顯示，目前制度符合現行法規，並可能研議未來的新規範，酷澎將積極配合後續討論與政策方向。酷澎一向致力於遵守所有適用法規及業界最佳實務，確保在 WOW 會員方案的註冊與取消流程、帳單明細及月費資訊等方面做到透明揭露。每一位 WOW 會員的服務啟用，皆是在充分告知顧客會員權益與條款後，並於 App 中點擊確認同意後方才生效。WOW 會員可隨時透過電話、線上客服或 App 取消訂閱。即使已使用過 WOW 會員權益，顧客仍可申請一次性立即取消並獲得退款；若未使用任何會員權益，則可不限次數隨時取消。

更多中時新聞網報導

張麗善促廚餘資源化、設肉品保價制

王子捲粿粿婚變 個唱活動紛取消

腸病毒18重症8死 6年新高