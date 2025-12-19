購物新時代！Walmart無人機送貨服務擴展 幾分鐘內送到家

美國零售巨頭Walmart在亞特蘭大，正式啟動無人機送貨服務，服務範圍涵蓋商店周邊9.65公里半徑內，能運送藥品、冰淇淋、雞蛋等日用品。明年初將再擴展到4個州，Walmart計畫讓無人機配送成為全美日常，改變民眾購物習慣。來自TVBS新聞合作夥伴-美國廣播公司ABC新聞的報導。

美國零售業龍頭 Walmart 的無人機送貨服務，正式在亞特蘭大啟用。Walmart 與 Alphabet 旗下無人機公司 Wing 合作，在亞特蘭大都會區設立六座全新配送中心，擴大無人機即時配送版圖。Wing 商務總監里維拉指出，亞特蘭大是雙方大規模擴張計畫的首站，未來將陸續拓展至休士頓、夏洛特、坦帕與奧蘭多等城市。

事實上，Walmart 先前已在阿肯色州西北部與德州達拉斯地區試營運無人機送貨，成為美國首家跨州運作無人機配送的零售商。如今隨著亞特蘭大加入營運行列，服務規模再度升級。

在亞特蘭大的指定 Walmart 門市，現場配置十二架無人機，分別停放在獨立充電板上，顧客只要透過 Wing 的應用程式下單，商品便會由門市完成包裝後直接起飛配送。Wing 商務總監里維拉表示，從打包完成到送達顧客住家，整個流程最快只需要五分鐘。

這套無人機系統可運送重量約二點五磅的包裹，配送範圍涵蓋門市周圍半徑約九點六五公里，飛行過程中能自動避開車流、交通號誌與行人。常見配送品項包括藥品、雞蛋、冰淇淋與熟食烤雞。ABC 新聞記者實際測試後指出，下單完成後，應用程式會即時顯示配送倒數計時，無人機抵達後會在空中盤旋，再以繫繩方式緩緩放下包裹，順利完成交付。

Walmart 強調，發展無人機送貨的核心目標就是速度。在即時配送市場競爭日益激烈的情況下，亞馬遜推出 Amazon Now 主打三十分鐘內送達，Uber Eats 與 DoorDash 也分別測試機器人與無人機外送服務。顧問公司分析師費德曼指出，機器人、無人駕駛車輛與無人機等技術正快速落地，所謂的未來早已不再只是想像，而是正在發生的現實。

針對外界關注的隱私與安全疑慮，Walmart 表示，所有無人機皆遵循美國聯邦航空管理局規範，機身未配備攝影鏡頭，不會蒐集個人影像資料，且載重輕、感測系統完善，可在飛行過程中即時避障。Walmart 也預告，最快明年初，將再有四個州加入無人機送貨行列，長期目標是擴展至全美，讓無人機配送從新奇服務，成為日常購物的一部分。

