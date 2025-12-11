《購物狂異想世界》作者腦癌離世享年55歲 昔病重寫不出姓名

2009年上映的電影《購物狂的異想世界》由艾拉費雪（Isla Fisher）主演，劇本改編自同名作品，在全球售出超過5000萬本。今(11日)原著英國作家蘇菲金賽拉（Sophie Kinsella）傳出因腦癌病逝，享年55歲，經紀人已向多家外國媒體證實。

蘇菲金賽拉的家人稍早發出聲明透露，指她在抗癌多年後於當地時間10日在英國倫敦康登區平靜離世，最後的日子過得很安詳，被家人及音樂、溫暖喜悅滿滿包圍，對抗病魔期間展現出難以置信的勇氣，家人也強調蘇菲金賽拉從不將任何事情視為理所當然，她一生都感謝讀者和朋友的愛和支持，雖然因病痛折磨，她仍覺得自己很幸運；過去《購物狂的異想世界》被拍成電影時，蘇菲金賽拉就曾表示自己美夢成真，是世上最幸運的女孩。

蘇菲金賽拉畢業於牛津大學，曾經擔任記者，2022年被確認罹患膠質母細胞瘤，是一種最常見也是最具侵襲性的腦癌，患者會出現頭痛、人格改變、覺得噁心、有類似中風的現象，初期僅有頭痛、頭暈、記憶衰退等症狀，直到出現特異情況，如語言障礙、認知缺損、感覺異常、肢體無力、癲癇發作，及嚴重意識昏迷，才能進一步確診。她2024年才公開病情，並透露已經接受手術和放射治療，沒第一時間公開是為了讓家人適應。

去年，蘇菲金賽拉推出講述作者對抗腦癌的小說《What Does It Feel Like?》時，順勢承認這本書是半自傳體，作者Eve的經驗就是她的故事，書中她分享作者在手術後遇過多次重大打擊，不僅忘了怎麼走路、生活，甚至忘了寫自己的名字；而真實生活中，她仍努力重拾寫作，常在床邊放著筆記本，記錄下自己每天的心情。

蘇菲金賽拉過去以「chick lit（熟女文學）」走紅文壇，幽默風趣描述現代女性對於經濟生活的困境與脫序行徑，引發許多讀者共鳴，被形容因準確捕獲年輕女性的焦慮和困境貼近人心。而對於蘇菲金賽拉病逝，出版社也悼念說：「蘇菲金賽拉過去以細密的情感、社會洞察力、和機智筆調重新定義現代浪漫喜劇文學」，文字陪伴了無數讀者，作品將永存在大家心中。

