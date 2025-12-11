《購物狂的異想世界》作家腦癌病逝 不敵病魔離開享年55歲

英國知名作家蘇菲．金索拉（Sophie Kinsella）於當地時間10日傳出因腦癌病逝的消息，享年55歲，其家屬在社交平台上證實消息。

金索拉。（圖／翻攝自IG）

金索拉在2022年被診斷出患有侵略性的腦癌，不過她直到去年4月才透過社交平台向粉絲公開消息，表示自己罹患「膠質母細胞瘤，一種侵略性的腦癌」，但也補充說自己已「成功接受手術，隨後進行放射治療與化療，而治療仍在持續中」。

沒想到3年過去，金索拉依舊在與病魔對抗，最終仍因腦癌離開人間，當地時間10日，其家屬在社交平台沉痛發文宣布她的死訊，「我們懷著心碎的心情宣布，今天早上我們親愛的蘇菲離開了，她平靜地離世，她最後的日子充滿了她最深愛的事物：家人、音樂、溫暖、聖誕節與喜悅。」

金索拉曾在2000年以筆名發表了《購物狂的異想世界》，她的《購物狂》系列小說不僅膾炙人口，2009年甚至被拍成電影，值得一提的是，她在宣布罹癌之後，也曾推出一本《What Does It Feel Like?》，分享自己被診斷出罹癌的經歷，也成為她最後一本作品。

