《購物狂的異想世界》作者蘇菲金賽拉病逝 抗癌3年曾不能走路不能寫自己名字

以《購物狂》（Shopaholic）系列紅遍全球的英國作家金賽拉金索拉（Sophie Kinsella，本名Madeleine Sophie Wickham），昨日（12/10）由家屬發布消息表示，金賽拉本週已因腦癌病逝於美國，享年55歲。

金賽拉家屬稍早透過她的官方IG發布消息，透露她曾於2022年被診斷出侵略性腦癌，近日病況急轉直下，並於今日早晨安詳離世，「我們心碎地宣布，我們摯愛的金賽拉（也叫Maddy、也叫Mummy）今晨離開了我們。她走得很平靜，最後的時光充滿她最熱愛的事物，包括家人、音樂、溫暖、聖誕與喜悅。」

事實上金賽拉於2022年就已確診膠質母細胞瘤（glioblastoma），不過本人直到2024年4月才首度向讀者公開病情，表示已接受手術和放射治療。金賽拉當時表示，之所以延後公布消息，是為了讓家人先適應「新的日常」。

根據《BBC》報導，金賽拉24歲任職金融記者時，以本名出版處女作《The Tennis Party》，結果獲得市場好評，一舉躍上暢銷榜前十，其後又陸續以本名出版6部小說，直到5年後才改以「金賽拉金索拉」作為筆名，推出《購物狂的異想世界》（The Secret Dreamworld of a Shopaholic），掀起全球「chick lit（熟女文學）」風潮，也奠定了她在浪漫喜劇文壇的地位。

與金賽拉合作的出版社盛讚，金賽拉將真實生活議題融入故事，結合機智、情感深度與社會觀察，為浪漫喜劇開創並提升了新的高度，獨特的寫作風格與聲音吸引了來自世界各地、跨越不同族群與世代的讀者。合作編輯則指出，她能捕捉「年輕女性的焦慮、不安與生活困境」，使作品始終貼近讀者。

金賽拉的作品在全球60多個國家銷售突破5千萬冊，並被翻譯成40多種語言，其中以《購物狂》系列最具代表，系列小說前兩部作品更於2009年翻拍成電影《購物狂的異想世界（Confessions of a Shopaholic）》，由澳洲女星艾拉費雪（Isla Fisher）主演，讓故事登上大銀幕。

2024年，金賽拉出版最後一本小說《What Does It Feel Like?》，故事講述一名作家如何在歷經腦瘤手術後，重新學習走路、寫字與生活，「雖然是虛構，但也是我最自傳的小說，主角Eve的故事就是我的故事。」金賽拉回憶，當她剛從手術醒來時，她不能走路、不能寫自己的名字、不能保持平衡，每天醒來都像被重擊，即便如此，她仍在床邊放著筆記本，因為她知道「終有一天會將這一切寫下」。

