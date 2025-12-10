《購物狂的異想世界》名作家病逝 享年55歲

瑪德琳威克漢腦癌病逝。（圖／達志／美聯社）

根據《衛報》報導，以筆名蘇菲金塞拉（Sophie Kinsella）聞名全球、著有《購物狂的異想世界》的英國作家瑪德琳威克漢（Madeleine Wickham），已於近日病逝，享年55歲。

威克漢於2024年4月對外宣布，自己在2022年底被診斷出罹患膠質母細胞瘤，這是一種極具侵略性的腦癌。她曾接受手術、放射治療及化療等療程。

家屬10日於聲明中表示：「我們摯愛的蘇菲今天早晨安詳辭世。她最後的日子被愛包圍著，有家人、音樂、耶誕氛圍與溫暖的陪伴。」聲明中提及，雖然家人無法想像沒有蘇菲的日子會是什麼樣子，但她一直以堅韌面對病痛，也始終珍惜所擁有的一切。「蘇菲曾說自己很幸運，擁有美好的家庭與朋友，以及充滿成就感的寫作生涯。她從不把這一切視為理所當然，對收到的愛與支持心存感激。」

1969年出生於倫敦的威克漢，曾就讀牛津大學新學院，最初主修音樂，後轉攻哲學、政治與經濟。畢業後，她曾擔任財經記者，但坦言對工作感到乏味。通勤期間，她熱衷閱讀瑪莉韋斯利（Mary Wesley）與喬安娜特洛洛普（Joanna Trollope）等作家的小說，並萌生寫作念頭。

瑪德琳威克漢病逝。（圖／達志／美聯社）

此書是她1995年至2001年間，以本名出版的七本小說之一，其他作品包括《三人雞尾酒會》（Cocktails for Three）、《婚禮女孩》（The Wedding Girl）、《安排好的床位》（Sleeping Arrangements）與《不速之客》（The Gatecrasher），其中《安排好的床位》曾被改編為音樂劇。

威克漢曾說，以本名出版的小說與後來蘇菲金塞拉名義發表的作品「風格截然不同」，較為嚴肅且偏暗黑，通常採群像敘事，無明顯主角。

2000年，她首次以蘇菲金塞拉之名，匿名投稿《購物狂的異想世界》（The Secret Dreamworld of a Shopaholic），該書後來在多國以此為書名出版，亦成為「購物狂系列」的第一部作品。主角貝琪（Becky Bloomwood）是一名財經記者，卻深陷購物成癮。威克漢當時表示：「我意識到購物已成為全民嗜好，卻沒有人以此為題材寫小說，這對我來說像是場實驗。」

《購物狂》系列共推出八部小說，該系列前兩部作品改編為電影，由澳洲女星艾拉費雪（Isla Fisher）主演，2009年上映的電影版《購物狂的異想世界》更讓這一角色廣為人知。

對於她的離世，演員艾拉費雪也在社群媒體上發文悼念，感謝蘇菲創造了充滿魅力又不完美的角色貝琪，「我很榮幸能詮釋她，並說出妳那機智又動人的文字。我的女兒們也是妳的忠實讀者，至今仍深愛妳的作品。」她在文末寫道：「妳依然是我的英雄。雖然無法再見，但妳的光芒與魔法，將透過那些精彩的角色永存人間。」

她與丈夫亨利‧威克漢（Henry Wickham）在牛津大學相識，並於21歲結婚，育有五名子女。如今，她的家人與全球讀者一同哀悼這位才華橫溢的作家。

