購物狂系列作者蘇菲金索拉腦癌病逝 享年55歲

（中央社倫敦10日綜合外電報導）英國小說家、「購物狂」（Shopaholic）系列書籍作者蘇菲金索拉（Sophie Kinsella）因病去世，享年55歲，她的Instragram帳號今天發布聲明證實此消息。

路透社報導，蘇菲金索拉本名為韋克姆（Madeleine Wickham），她的作品在全球熱銷超過5000萬本，其中包括一個廣受歡迎的系列小說，描繪一名沉迷於購物的虛構倫敦女子的生活。其中幾部「購物狂」系列小說後來被改編為電影。

蘇菲金索拉於2022年被診斷罹患膠質母細胞瘤（glioblastoma），這是一種具侵略性的腦癌。

蘇菲金索拉Instagram帳號今天發出聲明指出：「她安詳離世，最後的日子充滿了她生命中真正的摯愛：家人、音樂、溫暖、耶誕與歡樂。」

「儘管罹病，她仍展現難以想像的勇氣，蘇菲覺得自己極其幸運，能擁有如此美好的家人與朋友，並在寫作生涯中取得非凡的成就。」（編譯：張曉雯）1141211