購物節加碼 十二月週週抽

臺南購物節卅日舉行首場「好禮月月抽」，市長黃偉哲抽出價值超過八十萬元的獎項。（記者翁順利攝）

記者翁順利∕台南報導

今年臺南購物節卅日辦理首場「好禮月月抽」抽獎活動，由於今年消費者參與的熱度超乎預期，登錄金額與會員數皆持續成長，市長黃偉哲宣布十二月起推出「週週抽」加碼活動，每週二抽出智慧電車及現金獎等價值超過十萬元的多項好禮，鼓勵來自各地的民眾踴躍在台南消費並登錄，以增加中獎機會。

卅日舉行的「好禮月月抽」，黃偉哲抽出價值超過八十萬元的獎項，包括宏佳騰智慧電車、聲寶電視、八萬元現金、電動自行車及飯店住宿券等實用好禮，中獎名單將公布於臺南購物節官方網站，並於一週內以電話或簡訊通知中獎者；相關活動內容及注意事項亦可至臺南購物節官網查詢。

廣告 廣告

黃偉哲表示，臺南購物節深受消費者、店家與商圈支持，今年獎項內容比往年更加豐富，只要消費累積滿五十元即可獲得一次抽獎機會，民眾務必記得登錄，並善用LINE綁定載具功能，避免發票遺失或錯過中獎的機會。

經發局表示，民眾前往台南各公有零售市場、夜市或臺南購物節合作的活動市集時，可直接掃描攤位上臺南購物節數位行銷券QR Code，即可將消費金額同步登錄至抽獎系統，提高使用便利性。

此外，透過掃描數位行銷券，不僅更容易參與抽獎，也鼓勵更多攤商加入活動行列，有助於整合市場、夜市及活動市集資源，擴大整體經濟效益。