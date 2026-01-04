購物節加碼 抽2萬加菜金

台南購物節四日舉辦一月宣傳會，吉祥物「菜奇鴨」與「夜奇鴨」翻跟斗熱舞，與觀眾互動。 （記者翁順利攝）

記者翁順利∕台南報導

台南購物節已衝破五十億元，市長黃偉哲四日趁勢在今年一月首場宣傳主題活動中宣布指出，市場抽二萬元「加菜金」，力推年菜，邀請民眾和各地遊客快樂迎新春。

台南購物節四日舉辦一月宣傳會，宣布加碼抽市場加菜金二萬元。（記者翁順利攝）

台南購物節四日在南紡購物中心熱鬧登場，經發局以傳統市場年菜推廣為主軸，現場設有熱鬧市集並同步展示多款市場年菜組合與互動活動，提前為農曆春節暖身。市長黃偉哲到場推薦來自仁德、文華市場等外帶年菜組合以及多家飯店業者精心推出的特色年菜，年菜是家家戶戶過年餐桌上的靈魂主角。不論是市場的傳統好滋味，還是飯店推出的精緻年菜，都各有特色，歡迎大家多到市場走走，邊消費、邊參加台南購物節抽好康，開心過好年。

宣傳會活動現場氣氛熱關非凡，萌翻眾人的購物節吉祥物「菜奇鴨」與「夜奇鴨」也現身與民眾同樂，甚至難得翻跟斗搞笑，帶動現場歡笑聲不斷；南紡購物中心也提供購物多一次抽獎的雙重中獎機會，提升觀眾的購物意願。

經發局長張婷媛表示，市府持續透過台南購物節整合市場、商圈與大型活動，今年登錄的消費金額翻新去年三十億元的成績，本月二十九日舉辦第三次「好禮月月抽」活動，本月二十三日至二十五日將在永康率先登場臺南眷村年貨嘉年華，匯集眷村特色美食與年節商品，提前炒熱過年買氣；緊接著二月十日至十五日新化年貨大街接力登場，買伴手禮同樣可以參加台南購物節抽獎，年節氣氛將延續整個月。