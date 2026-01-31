購物節春節加碼 抽8支iPhone大獎

臺南購物節一月份抽獎活動三十一日公開舉行，由副市長趙卿惠抽出琳瑯滿目的獎項。（記者翁順利攝）

記者翁順利∕台南報導

台南市政府推動「臺南購物節」，活動熱度持續升溫，本期累計消費登錄金額突破六十億元，三十一日於新光三越小西門廣場舉辦一月份的第三次抽獎，抽出總值九十六萬元的多項好禮，正在出國訪問的市長黃偉哲透過預錄影片宣布加碼的消息，今年春節除夕至至初七期間增加每天一份愛鳳手機十七型大獎，歡迎各地遊客、消費者踴躍參與，增添過節的喜氣。

副市長趙卿惠昨日代表市長黃偉哲主持抽獎，她說，台南購物節過去扣除抽豪宅的最高紀錄是六十三億元，本期購物節累計的登錄消費金額有機會突破，所以市府持續加碼，一月份增加家加菜金十份，各兩千元，因應春節期間的高度買氣，所以黃市長決定再度加碼，在八天的年節期間，每天多增加一台愛鳳手機的大獎。

趙卿惠抽出最大獎是價值十二萬元的機車，還有八萬元的現金以及家電製品，使得會場連連傳出驚叫聲。

經發局指出，歡迎全國民眾把握春節連續假期來台南，走訪各大商圈、市場及特色景點消費。單筆消費滿五十元即可上網登錄參加抽獎，邊購物、邊累積中獎機會，讓好運一路延續到過年，為鼓勵更多民眾參與活動，可加入會員，即可參與加碼的會員天天抽愛鳳十七」活動，春節連假期間包含二月十六日至二月二十三日）連續八天，得獎名單將公告於「臺南購物節」官方臉書粉絲專頁。