購物節物流爆量 新北市勞工局籲勿違法加班防過勞

（記者陳志仁／新北報導）一年一度的11月購物節及周年慶即將登場，物流業者訂單暴增在即；為此，新北市政府勞工局特別提醒物流、宅配及倉儲業者，預先做好人力調度與排班規劃，嚴格遵守勞基法工時、休息與例假規定，避免配送人員因超時工作導致過勞或職災，以維護勞工安全。

圖／新北市政府勞檢處指出，物流業者為應付貨物流量暴增，確有延長配送工時的需求，但仍須遵守相關法令規範。（新北市政府勞工局提供）

新北市政府勞檢處指出，物流業者為應付貨物流量暴增，確有延長配送工時的需求，但仍須遵守相關法令規範，每日工作不得超過12小時、每月加班時數不得逾46小時，且必須妥善安排休息及例假；此外，配送司機長時間駕駛，容易造成疲勞反應，應避免連續高強度工時，以防發生交通事故或職業傷害。

勞工局長陳瑞嘉強調，促銷檔期固然是電商與物流業者搶攻業績的熱季，但「快速送達」不應建立在犧牲勞工健康的基礎上；因此，提醒業者務必遵守法令，建議業者可採用彈性排班、分時段配送等方式分散壓力，也呼籲消費者理解物流延遲的合理性，共同支持安全友善的勞動環境。

勞檢處長林澤州表示，若查獲業者違反工時與休息相關規定，可依《勞動基準法》處新台幣2萬元至100萬元罰鍰，並公告企業名稱及負責人資訊；勞工局將持續加強檢查，保障勞工權益，呼籲業者自律守法，以免受罰。

