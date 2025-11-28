購物節近4億預算 陳俞融：煙火式撒幣應全刪
[NOWnews今日新聞] 台中市議會財政委員會今（28）日審查經發局115年度總預算，市議員陳俞融針對市府編列高達3.95億元的「振興經濟節慶計畫」（台中購物節）提出強烈質疑。陳俞融痛批盧市府將施政亮點簡化為「抽獎」，淪為「煙火式撒幣」，且預算編列方式有混淆視聽之嫌，強烈要求全數刪除該筆預算。
陳俞融指出，檢視經發局預算書，115年度購物節僅「業務宣導費」與「行政費用」就高達7,311萬元，加上獎補助金2.9億餘元，單一年度總額即達3.64億元。更令人質疑的是，市府將部分經費（業務費1,739萬元及獎補助費1,358萬元）移至後年（116年）編列。她強調，購物節並非跨年度重大建設，當年度經費應於該年度編列，此舉顯然是為了美化帳面數字，規避監督。
針對活動效益，陳俞融直言，購物節的經濟效益長期被嚴重高估。多數消費金額僅是民眾原本就要支出的日常開銷（如房地產、百貨消費），並非活動帶來的「新增消費」。她痛批，這種「齊頭式抽獎」的最大受益者往往是大型百貨與建商，對於真正亟需振興的巷弄小店、傳統市場攤商助益甚微。
陳俞融表示，市府年年編列鉅額預算舉辦抽獎，卻缺乏對在地產業結構轉型的實質輔導。若將這筆近4億元的預算轉用於扶植在地青創、補助商圈數位轉型，或改善傳統市場硬體設施，將能帶來更長遠的經濟效益。
陳俞融強調，台中需要的是能實質幫助中小企業發展的振興方案，而非僅靠運氣的抽獎活動粉飾太平，因此堅持全數刪除購物節預算，要求市府重新檢討資源配置。
