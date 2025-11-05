購物節迺市仔 好市有禮

二○二五台中購物節消費熱潮襲來，為了搶搭消費熱潮，台中市政府串聯台中熱門夜市、各攤販集中區，將於十一月八日起接連推出「好市有禮」系列優惠活動，將送出五千份好市券、限量悠遊卡及家電等生活好禮抽獎，還有親子最愛的童玩遊戲等活動，還有年底絕不能錯過的台中購物節抽獎，到夜市消費不僅可享有抽現金、汽車及好宅，索取收據還能有優惠五倍累計，有吃又有玩，歡迎大家一起相揪來台中迺市仔、登錄中大獎！（見圖）

經發局指出，首波登場的「好市有禮 台中好市券」將於十一月八日起登場，民眾只要下載並出示「台中通TCPASS」APP購物節的發票紀錄畫面，即可前往十四處夜市與六處市集免費領取一百元好市券，總數超過五千份，每人限兌一份、不可跨區使用，使用期限至十一月十六日止（日南夜市因營業時間，活動為十一月十二日辦理）。

廣告 廣告

經發局指出，活動參與區域包含逢甲、大甲蔣公路、忠孝路、中華路、旱溪、大慶、清水五權、梧棲中港、大雅雅潭、昌平、長億、捷運（總站）、日南及大坑九號等熱門夜市，以及華美市集、民意街文創市集、金谷市集、梨山水果、干城環保市集及明道花園城等；活動期間在這二十處夜市、市集消費，金額還能享有五倍累計抽獎資格，消費越多、中獎機會越高！

經發局提到，市府與台中夜市的老品牌中華路觀光夜市管理委員會攜手合作，額外加碼舉辦「好市有禮 悠遊中華」活動，自十一月八日至十日止，為期三天，民眾只要到中華路觀光夜市消費，不限金額即可獲得集點貼紙一枚，集滿六枚貼紙，就能免費兌換夜市專屬悠遊卡1張，限量五百份，數量有限、兌換要快！另外，十一月八日在中華路上的親水公園還有活力豐富的舞台表演，以及免費體驗手作棉花糖、彈珠台和套圈圈等古早味童趣遊戲。

最後登場的是結合二○二五台中購物節抽獎的「好市有禮─太平長億 食在好市」嘉年華活動，於十一月十五日到太平長億夜市消費，不限金額即可獲得消費憑證貼紙一枚，憑貼紙並出示台中通TCPASS APP購物節的發票紀錄畫面，就可以參加生活好禮抽獎與神秘好禮摸彩活動，超過三百份獎項等您拿，還有機會將五十吋四K電視帶回家！