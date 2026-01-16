購物節「千萬好宅」幸運兒出爐！ 他接盧秀燕電話淡定回：我有房子了





台中市第7屆購物節今（16）日舉行「壓軸抽好宅」活動，由市長盧秀燕親自抽出最受矚目的「千萬好宅」。幸運兒為家住南屯區、從事服務業的黃姓男子，憑著一筆7457元的消費登錄，獨得位於北屯區10期核心地段、附裝潢與車位的千萬小豪宅。然而，當盧秀燕致電通知中獎時，黃男反應卻異常冷靜，甚至淡定表示「我有房子了」，讓現場笑聲不斷。

盧秀燕致電時先詢問黃男是否知道接到電話的原因，對方想了一下才回問「是購物節嗎？我中獎了？」當被告知抽中頭獎、是一棟千萬豪宅時，黃男仍語氣平穩，坦言已忘記11月底那筆消費買了什麼，還補充目前居住的房子就是自己的。盧秀燕見狀笑問「你中了一棟千萬豪宅，不尖叫一下嗎？」黃男才配合「啊啊」兩聲，逗樂現場民眾。

廣告 廣告

此次抽出的壓軸好宅為北屯10期核心地段建案「均福匯」，房價近千萬元，位於2樓，挑高3米6，格局方正，採光良好，並附輕裝潢與車位，鄰近74號快速道路、台鐵太原站及捷運松竹站，交通與生活機能完善，深受首購族與小家庭青睞。

盧秀燕表示，台中購物節自她上任第一年舉辦以來，消費登錄金額逐年成長，從最初的20多億元，到去年創下357億元紀錄，今年更在國際關稅不確定、民眾緊縮消費的情況下，逆勢衝出374億元新高，平均每天消費登錄金額超過6億元，不僅外縣市與外國旅客消費明顯成長，也再次蟬聯全國第一。

她強調，購物節的核心目標就是「拚經濟」，7年來已送出7棟千萬好宅，成功帶動城市消費動能，也讓市民在日常消費中，有機會一圓成家夢。

（封面圖／翻攝《臺中市西區區公所》粉專）

更多東森財經新聞報導



科技尾牙登場！廣達開千桌、和碩表演請大咖 最受歡迎獎品是「它」

聽《花木蘭》能中獎？ 全家超商也跟進：助攻你尾牙中獎

尾牙前狂聽「這首歌」會中大獎？ 網一票實測：感謝祖宗保佑