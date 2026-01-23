購物袋95元⭢159萬！專家揭「喬氏超市」紅什麼？

生活中心／吳宜庭報導



美國連鎖超市Trader Joe’s一款看似平凡的托特購物袋，近日意外在全球掀起搶購熱潮。這款在美國門市售價僅2.99美元（約新台幣95元）的環保袋，近期卻在eBay、Depop及韓國Karrot等二手交易平台被炒作，價格從數百美元一路飆升，最高甚至出現5萬美元（約新台幣159萬元）的天價，讓不少網友直呼難以置信。









原價95元炒到159萬！Trader Joe’s購物袋爆紅真相曝：一種身分象徵

Trader Joe’s的購物袋成為象徵「曾到訪美國」或「具國際生活經驗」的身分標誌。（圖／翻攝自X @exec_sum）

根據《華爾街日報》報導，Trader Joe’s購物袋之所以身價暴漲，關鍵在於其「地理限定」特性。由於Trader Joe’s多年獲評「全美最受歡迎超市」，且僅在美國本土營運，並未於海外設點，使得購物袋在國外市場具有高度稀缺性。專家指出，這類商品早已超越實用功能，轉而成為象徵「曾到訪美國」或「具國際生活經驗」的身分標誌，其文化意義與倫敦Daunt Books、巴黎Shakespeare and Company書店的托特包如出一轍。





大學講師加百列分析，Trader Joe’s僅在美國本土營運，使購物袋在國外市場具有高度稀缺性。（圖／翻攝自X @jeffbstore）

耶魯大學環境學院講師加百列（Michelle Gabriel）分析，「Trader Joe’s 的購物袋本身就代表一種特殊性，因為 Trader Joe’s 並非每座城市、每條街角都能看到」，在資訊與商品取得過度便利的時代，「限制性」反而成為稀有價值，進而被用來彰顯身分與品味。對此，Trader Joe’s則刻意與轉售熱潮保持距離，強調不支持產品被高價轉賣，並已盡力遏止相關行為。官方也補充，目前購物袋皆於越南製造，僅透過自家門市販售，表示「我們很感謝顧客在世界各地，能與我們的產品產生連結」。





