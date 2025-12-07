購物陷阱 假直播賣翡翠 真詐騙手法全曝光

圖說：臺北市士林分局天母派出所長陳鍵頡、警員林俊宏。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市士林分局天母派出所長陳鍵頡、警員林俊宏，日前擔服巡邏勤務接獲中國信託北天母分行通報，現場有民眾疑似遭遇詐騙，立即趕赴現場查處。

經了解，王姓女子日前在網路上觀看直播節目時，見主播販售翡翠手鐲，並聲稱限量、限時特價，王女隨即聯繫對方欲購買，對方要求王女匯款新臺幣11萬元至指定帳戶，林等2員向王女說明此類「直播購物」為詐騙集團常見手法之一，耐心勸導與查證，王女了解自已極可能落入詐騙陷阱，感謝員警及時勸阻保住積蓄，對於員警熱心解說、勸阻，至表感激與肯定。

士林分局呼籲，詐騙手法雖不斷更新，但民眾若遇到任何可疑情況，如要求大筆現金交易或投資高報酬產品，都應保持高度警覺。若有疑慮，請立即撥打165反詐騙專線或110報案電話查證，多一份謹慎就能避免財物損失。