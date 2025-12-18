購物200可抽千萬現金！ 蔣萬安：我中獎就生四寶

台北市政府推出為期近四個月的購物抽獎活動，只要消費滿200元登錄，即有機會抽中一千萬現金。 台北市長蔣萬安在抽獎活動現場進行抽獎，當中獎者被抽中時，甚至以為是詐騙，現場因此笑聲不斷。 蔣萬安市長在活動中表示，如果他自己中獎，他將會生第四個和第五個孩子。

蔣萬安（圖／TVBS資料畫面）

此次抽獎活動不僅有現金獎，還包括台積電股票、美國雙人來回機票、跨年總統套房、電動車和每週抽獎iPhone 17等獎品。 為了刺激耶誕及跨年期間的消費，台北市政府宣布在此期間內，消費者的中獎機會將會加倍。

蔣萬安抽獎（圖／TVBS資料畫面）

關於台北市跨年活動的交通管制，交通局宣布從晚上七點開始，將分三個顏色的區域進行交通管制，並從晚上八點後開始封閉管制區內的停車場。 為了疏散跨年當晚可能湧入的人潮，台北捷運將開放綠線的南京三民站和台北小巨蛋站，於當晚22:30至隔天早上6:00間免費搭乘，以鼓勵市民使用大眾運輸工具。

