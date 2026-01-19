購買土地?原來是詐騙，臺西警識破急阻詐。(記者劉春生攝)

日前十二時許，此分局麥寮分駐所接獲麥寮郵局報案，稱有民眾疑似遭詐騙，巡佐蔡佾璋、警員曾宏煥、鄭軒旻、林琬?火速趕往麥寮郵局了解案情。

郵局行員表示，婦人欲提領現金兩百萬元，經詢問她提領用途僅表示欲購買土地，但針對過程均支吾其詞，故請求警方協助。

員警請她先別急著領錢，並詢問購買土地用途為何？欲購買何種土地？土地位在何處？婦人均無法清楚說明，在員警的耐心解釋下，她始驚覺自己遭詐騙，打消提款念頭，員警提醒他：「詐騙集團對被害人噓寒問暖，投以關心，使被害人誤以為遇到知心或千載難逢的投資機會而疏於求證，是詐騙集團常見手法。」婦人感謝員警幫忙解惑，不致誤入陷阱損失錢財。

臺西分局表示感謝郵局行員機警阻詐，肯定員警積極阻詐保住民眾血汗錢。提醒社會大眾，假冒親友為詐騙集團慣用手法，民眾若遇到網友要求匯款時務必提高警覺，不要因情況緊急或過度信任而疏於求證，以免傷財又傷心，有任何疑問可撥打一六五反詐騙諮詢專線查證。