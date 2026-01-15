購車地雷懶人包！專家點名11款不推薦SUV

汽車專家點名11款「絕對不建議購買的SUV」，並詳列它們不值得入手的原因。（示意圖／翻攝自Pexels）





汽車款式琳琅滿目，讓不少人在購車前都會仔細比較。美國理財網站《GOBankingRates》訪問了兩名汽車專家，整理出11款「絕對不建議購買的SUV」，並詳列它們不值得入手的原因。

根據《GOBankingRates》報導，儘管SUV價格通常高於轎車與掀背車，但其市場每年仍持續成長。無論通貨膨脹或經濟不確定性，SUV在美國汽車市場都占據主導地位。不過，汽車的擁有成本相當高，包括購車價格、貸款利息、折舊、保險、燃油，以及停車費和罰單費等，因此對許多人來說，尤其是低收入或固定收入族群，汽車常被視為頭號「財富殺手」。

因此，購車前的準備工作非常重要。JustAnswer線上技師Chris Pyle，以及密西根州MDP Diesel & Auto Repair老闆Mike Winter，公開了他們認為不值得購入的11款SUV，並分享理由。

11款不建議購買的SUV

路虎Range Rover／路虎Discovery

Mike Winter表示，Range Rover存在許多問題，使其對買家不具吸引力，包括「折舊與二手價值極差、維修費用高昂、電路故障、冷卻系統問題及渦輪問題」。Chris Pyle則認為應避免的是Discovery，他指出：「這些車維護費用高，即使只是日常保養，一旦故障，零件與人工費用都非常昂貴。」

豐田 4Runner

Chris Pyle指出，4Runner的問題在於價值與用途浪費。他表示：「它內外表現都很好，購買不會失望，但設計主要是越野用途，而大多數人根本不會越野，所以很多功能都沒用。對於只在高速公路行駛的人，買更便宜的SUV會更划算。」

福斯Taos（Volkswagen Taos）

《消費者報告》將Taos列為2024年第二不可靠車款，Mike Winter也認同，表示這款五座小型SUV可能需要頻繁，且要付出昂貴的維修費，雖然價格合理，但是否值得仍值得考量。

吉普Cherokee／Wagoneer／Wrangler／Gladiator

《消費者報告》將Jeep Grand Cherokee與Grand Cherokee L列為2024年十大最不可靠車款之一，Jeep品牌在34個品牌中排名最差。Mike Winter指出Cherokee常見問題包括「電路故障、變速箱問題與油耗過高」，Wagoneer則「價格過高、折舊糟糕」。

對於Wrangler與Gladiator，Chris Pyle表示：「引擎壽命不長，設計是越野用途，但車主常在越野時折騰，回到高速公路就抱怨乘坐感不佳。車輛噪音大、搖晃明顯，軟頂還會在雨天漏水。」

現代 Tucson（Hyundai Tucson）

雖然在RepairPal可靠性評比中名列前茅，Mike Winter表示Tucson存在「重大引擎、變速箱問題及高故障率」，堪稱「定時炸彈」。不過，Hyundai近年可靠性有所改善，若想購買Tucson，建議避開2011、2012及2015至2017年款。

福特 Escape EcoBoost／EcoSport

Escape EcoBoost與EcoSport在內外尺寸上差異明顯，但Mike Winter指出兩款SUV都存在重大維修與耐久性問題。Escape有「冷卻系統問題、碳垢累積及油耗過高」；EcoSport則「駕駛體驗差，重大引擎故障頻繁，維修費用高昂」。

