賽後才開拍、逾300多小時濃縮成近2小時…《冠軍之路》導演龍男：集結所有球員故事、談下美日版權

棒球紀錄片《冠軍之路》年初開始上映，講述2024年世界12強棒球賽台灣隊奪冠的球員故事，目前票房近8000萬，獲得國內觀眾大量好評。對此，導演龍男．以撒克．凡亞思和監製張永昌今（6日）上電台節目《新聞放鞭炮》專訪表示，當初由於是賽後才開拍，普遍不被外界看好，但他們著重帶給大家完整的球員訪談故事，將拍攝和授權超過300小時的素材濃縮成近2小時，讓球員從過往生涯的奮鬥，匯集成最後奪冠的那一刻。

有別普遍跟隨事件開拍的形式，龍男．以撒克．凡亞思說，由於比賽結束後才開始拍，事件已經發生，所以劇情架構就順著故事走，他們也戲稱此紀錄片是「一日球迷的懶人包」，當時大家若只看一些、沒追清楚，透過他們的片子可以還原2024年12強賽的情況。



談到拍攝時長，龍男．以撒克．凡亞思說，包含團隊拍的與申請版權的影音素材大概超過300小時，最後濃縮成約2小時。他笑稱，這樣看下來，拍攝比率很沒效率。



龍男．以撒克．凡亞思也說，其實自去年2月開鏡後，有很多的網友疑惑、不看好，認為已經都發生了，比賽畫面也看爛了，體育台每天重播，紀錄片會有甚麼好看的。他說，因此團隊就是盡量去把大家沒好好看過的球員故事呈現出來，也去談了很多版權。



龍男．以撒克．凡亞思指出，2013年的經典賽在提案時就拋出來了，因為他們都是球迷，又剛好這次台灣奪冠時有五名教練是2013年的球員，當年差一分飲恨輸給日本，沒料到日本隊當年打出追平分安打的選手井端弘和變成12強的總教練。



龍男．以撒克．凡亞思說，某種程度在故事上是當年的球員變教練，再帶著新球員與日本碰頭，把過去的不甘心作為改變契機，但當然大家都知道結局，所以他們著重的是冠軍「之路」，也把曾經旅外球員的過去故事放進去，讓故事不像只發生在2024年，是球員們一路奮鬥的結果。

