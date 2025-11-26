賽德克巴萊完整版中國首上映！小粉紅全嗨

▲中國宣布《賽德克巴萊》上下集將在12月12日、13日上映，這是《賽德克巴萊》首度以完整版形式登陸中國大銀幕。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 台灣導演魏德聖知名電影《賽德克巴萊》，描寫台灣原住民反抗日本壓迫的史詩故事，當年在中國是以濃縮的國際版上映，而非分成上下集的完整版。時隔14年後，中國宣布《賽德克巴萊》上下集將在12月12日、13日上映，《賽德克巴萊》終於以完整版形式登陸中國大銀幕，且正處中日外交關係緊張時刻，許多中國網友大讚劇中金句「如果你的文明是叫我們卑躬屈膝，那我就讓你們看見野蠻的驕傲！」正是當今局勢寫照，直呼「日本有事」！

綜合中國媒體報導，中國拍板確定無刪減的原版《賽德克巴萊》上下集將在12月12日、13日連續上映，13日正好是中國紀念南京大屠殺的國家公祭日，今年又是台灣光復80週年，再加上中國與日本近期因日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論陷入外交緊張，選擇這個時間點讓《賽德克巴萊》上映可說是充滿政治意涵，宣傳海報上則寫著「血戰日寇，粉碎日本軍國主義圖謀」。

對此，許多中國網友紛紛在微博發文叫好，「如果你的文明是叫我們卑躬屈膝，那我就讓你們看見野蠻的驕傲！日本人就是這樣，假借文明的名義從東亞到東南亞，只要他們到過的地方就是屍橫遍野，然而至今為止他們仍覺得自己沒做錯過什麼」、「最緊跟時事的一集！太爽太硬氣了，讓灣灣同胞再看看先人們是怎麽無懼生死，浴血奮戰護家園守尊嚴的」、「在日本首相反覆干預中國內政的現實背景下，讓《賽德克巴萊》上映無疑在釋放一種信號：日本在台灣問題上犯下的罪行本就罄竹難書，如今依舊妄想干擾中國統一大業，我們絕對不會容忍」、「必看」、「絕不屈服」、「台灣抗日超燃」、「用血性銘記歷史，以光影致敬英魂」、「這麼有意義的電影必須支持」。

《賽德克巴萊》以霧社事件為藍本，呈現出莫那·魯道帶領賽德克族人抵抗日軍的血淚史詩故事，在台灣斬獲將近9億票房的好成績，2011年拿下金馬獎最佳劇情片大獎，也曾入選2012年奧斯卡最佳外語片初選9強名單，在中國豆瓣網站也獲得8.9高分，稱得上叫好又叫座。

