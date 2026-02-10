《賽德克巴萊》遭拖下水！被質疑沒問授權 他揭內幕怒嗆：想造謠等我死

記者王培驊／綜合報導

《賽德克巴萊》描述日據時代「霧社事件」。(圖／翻攝自賽德克巴萊臉書)

改編自「林宅血案」的國片《世紀血案》近期風波不斷，因被指未取得當事人林義雄及其家屬同意，且劇情涉及影射歷史人物史明，引發外界高度關注與爭議。相關討論也延燒至社群平台，有網友在Threads上發文為劇組緩頰，認為若拍攝歷史題材都必須取得「本人同意」，那歷史電影恐怕將無法拍攝，並進一步以15年前上映的電影《賽德克·巴萊》為例，質疑當年是否曾取得莫那·魯道「本人」同意。

《賽德克·巴萊》的表演指導徐灝翔親自留言回應網友。（圖／海馬創作所提供）

該名網友的發言隨即引發討論，也釣出曾參與《賽德克·巴萊》籌備期的男星兼表演指導徐灝翔親自留言回應。徐灝翔指出，導演魏德聖在拍攝前曾多次拜訪賽德克族部落長老，並與莫那·魯道的後裔及相關遺族進行溝通，部分族人甚至實際參與演出；電影完成後，劇組也曾在上映前，將作品帶回清流部落進行首映。他也回憶，當年在部落中，遺族談及祖先被迫遷村的歷史時情緒激動，足見這段歷史對族人的影響之深。

面對網友質疑，徐灝翔語氣激動直言，自己正是《賽德克·巴萊》籌備期的工作人員，「我還沒死」，並反嗆「想造謠可能還要等我死」，強調相關指控與事實不符，質疑外界對劇組是否尊重歷史的說法。

徐灝翔進一步強調，自己正是當時籌備期的工作人員，對相關過程相當清楚，並直言此類指控並不符合事實。他的說法隨即獲得不少網友支持，有人感謝他出面說明，認為正常的影視製作團隊本就應展現對歷史與遺族的尊重；也有網友分享，身邊友人來自賽德克族清流部落，當年拍攝《賽德克·巴萊》時，仍在就學階段，確實曾受邀擔任臨時演員。《世紀血案》相關爭議持續延燒，網友也藉由《賽德克·巴萊》的拍攝經驗，重新討論歷史題材影視作品在創作自由與對當事人、遺族尊重之間，應如何取得平衡。

電影《賽德克巴萊》正是在新北烏來桶後溪拍攝。(圖／翻攝自賽德克巴萊臉書)

