賽德克巴萊12月中國上映！時機超敏感 陸網讚爆「劇中1金句」：日本有事
台灣導演魏德聖執導的知名電影《賽德克巴萊》將於12月12日與13日在中國大陸上映，這是該片完整版首度登上中國大銀幕。目前恰逢中日外交關係緊張，片中經典台詞「如果你的文明是叫我們卑躬屈膝，那我就讓你們看見野蠻的驕傲！」在中國社群平台引發網友盛讚，直呼「日本有事！」
中國定檔上映 時機敏感「帶濃厚政治與宣示意味」
根據陸媒報導，《賽德克巴萊》上下集完整版近日正式宣布在中國定檔上映，將於12月12日與13日連續兩天登上大銀幕。值得關注的是，12月13日適逢中國南京大屠殺國家公祭日，同時亦是台灣光復80週年，時機敏感，使該片上映被視為帶有濃厚政治象徵與宣示意味。
中國與日本近期因日本首相高市早苗針對「台灣有事」的相關言論陷入外交緊張氛圍，外界認為，在此背景下，選擇上映描繪台灣原住民抗日歷史的電影，不僅具有宣傳意圖，也被視為中對日強硬立場的文化呼應。宣傳海報上以「血戰日寇，粉碎日本軍國主義圖謀」作為主視覺標語，更凸顯抗日情緒。
小粉紅發文叫好：重新檢視「日本侵台」的歷史罪責
對此，許多中國網友紛紛在微博發文大讚，「如果你的文明是叫我們卑躬屈膝，那我就讓你們看見野蠻的驕傲！日本人就是這樣，假借文明的名義從東亞到東南亞，只要他們到過的地方就是屍橫遍野，到現在他們仍覺得自己沒做錯過什麼」、「太爽太硬氣了！這絕對是華語電影最緊跟時事的一集！」、「日本首相反覆干預中國內政的現實背景下，讓《賽德克巴萊》上映無疑在釋放一種信號：日本在台灣問題上犯下的罪行本就罄竹難書，如今依舊妄想干擾中國統一大業，我們絕對不會容忍，是時候重新檢視『日本侵略台灣』的歷史罪責了」、「正是台灣人民不屈的真實寫照！」、「用血性銘記歷史，以光影致敬英魂」、「這麼有意義的電影必須支持」、「寧可驕傲戰死，絕不跪著求生」。
《賽德克巴萊》以「霧社事件」為藍本 描述原住民捍衛尊嚴的悲壯歷史
《賽德克巴萊》是台灣導演魏德聖執導的史詩級歷史電影，分為《太陽旗》與《彩虹橋》上下兩集，於2011年上映。該片改編自日治時期著名的「霧社事件」，講述1930年賽德克族頭目莫那魯道率領族人向日本殖民政府發起起義行動的歷史故事。面對武器與軍力的懸殊差距，族人最終選擇以死亡守護族群尊嚴，留下震撼人心的悲壯結局。
《賽德克巴萊》創下近9億元票房 獲金馬獎最佳劇情片
《賽德克巴萊》在台灣創下近9億元票房的佳績，並於2011年獲得金馬獎最佳劇情片，同時也入選2012年奧斯卡最佳外語片初選前9強名單，在中國電影網站豆瓣上更獲得8.9分的高評價。
更多鏡報報導
賴清德投書《華郵》！霸氣護台全文曝光 歐布萊恩讚「這是中華民國重大勝利」
吃半輩子沒看過薑母鴨賣白飯！連老闆都發誓「全台沒半間」 老饕5字曝原因
Abc牙醫聯盟海撈17億！背後疑有「政治黑手」撐腰 謝尚廷昔曾被讚未來衛福部長
其他人也在看
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 6 小時前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 5 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
30歲祈錦鈅突拋離婚震撼彈！掰了2年圈外尪 發聲：注定孤軍奮戰
30歲女星祈錦鈅被封為「國民女神」，起初以模特兒身分在網路打開知名度，後來才以歌手身分踏入演藝圈，而祈錦鈅在2023年跟圈外男友閃婚，不料在今年5月遭到爆料離婚，當時她才駁斥傳聞，沒想到今（25日）拋出震撼彈，證實已經簽字離婚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
平常超理性，一談戀愛就變工具人的星座TOP4：天秤愛到忘了自己，「這星座」全心付出到自己累壞
有些星座平常超理性、講道理一把罩，朋友有事他們分析得頭頭是道，但一談戀愛——理智全關、情緒全開，秒變「愛情工具人」。什麼都幫、什麼都做，還怕對方太累、太煩、太辛苦。今天就來看看，這四個「理智歸零、愛到不行」的星座 TOP4！bella儂儂 ・ 8 小時前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
坤達還沒回歸《玩很大》 KID曝錄影氛圍「陰陰的」
Energy坤達近期捲入閃兵役案，先前傳出他即將回歸《綜藝玩很大》主持崗位，正好主持人之一的KID林柏昇，26日參加麥卡貝新節目《真料理兩鍋論》記者會。KID表示，目前坤達還未回歸錄影，但他和吳宗憲都有給予關心。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
2026新劇《Climax》河智苑睽違4年回歸...搭檔朱智勛演「政壇夫妻檔」輔佐老公選總統！Nana、吳正世、車珠英集結展開權力鬥爭！
《Climax》（韓語：클라이맥스）為韓國Genie TV原創電視劇作品並由ENA電視台預定於2026上半年播出的月火連續劇，在近日正式官宣出演卡司，確定由朱智勛、河智苑、Nana、吳正世、車珠英主演！並由曾以電影《救贖》拿下第55屆百想藝術大賞新人導演獎的李智原擔任編劇與導演。本劇以韓國龐大的財閥界與娛樂圈為背景，講述一對懷抱無限野心的夫妻，為了登上各自人生的巔峰而不惜互相踐踏的激烈生存記。《Climax》預計在2026上半年首播！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
陶晶瑩現身TWICE宵夜局！和子瑜相識始末曝光 揭多年交情：竟靠她牽線
韓女團 TWICE 上週末在高雄世運主場館連唱兩天，台灣成員周子瑜出道 10 年首度帶著團員返鄉開唱，吸引大批粉絲朝聖。第二天演出結束後，子瑜與成員 Momo、Sana 到「溫肚火鍋」吃宵夜，更傳出現場也出現資深主持人陶晶瑩，讓粉絲一度以為兩人生活圈毫無交集，紛紛好奇「陶子姐怎麼會跟子瑜一起吃飯？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
韓劇熟面孔殞落！南韓「國民爺爺」李順載過世 享耆壽91歲
南韓「國民爺爺」李順載（이순재）是電視劇中的熟面孔，不過近年因健康狀況不佳鮮少公開露面，今（25）日傳出他於凌晨逝世，享耆壽91歲，家屬也證實這項消息。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
顏曉筠車禍「白家綺代打救火」！ 與老公對戲笑場NG
儘管是臨危受命，白家綺透露也對角色狀態瞭若指掌，身為《好運來》的忠實觀眾，她強調顏曉筠的演出無可取代，「但我相信大家會體諒、會接受，現在的任務就是希望能幫助劇情線好好收尾，不讓觀眾失望。」白家綺也更謝謝正在拍攝《阿松與阿暖》的劇組，因為她兩邊拍戲的關係，...CTWANT ・ 2 小時前
81歲歸亞蕾返台拍片傳「開5.5萬徵醫護助理」 親回應：是誤會
由新銳導演宋康欣執導、資深演員歸亞蕾、寇世勳所主演的電影《拾光》，25日在紅心字會信義老人服務中心舉辦殺青記者會。電影找來影后歸亞蕾、戲骨演員寇世勳合演，歸亞蕾笑稱現在電影主角也進到超高齡社會，「現在不只是即將邁入超高齡化社會，就連電影主角也進到超高齡社會了」。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
91歲《花漾爺爺》李順載辭世！ 生前最後亮相「需靠人攙扶」
韓國影視界元老級人物，被譽為「國民爺爺」的李順載（이순재），曾演出《順風婦產科》、《花漾爺爺》等知名作品，演技深入人心，他10天前才歡慶91歲大壽，沒想到今天(25日)凌晨驚傳逝世，享耆壽91歲，家屬稍早證實死訊，噩耗傳出後，讓大批粉絲感到不捨。中時新聞網 ・ 1 天前
陳文茜惡癌「肺部擴散三處」是台灣首例！存活率不到10% 仍需藥物維持
資深媒體人陳文茜近年飽受病痛折磨，她在社群上公開自身罹患罕見癌症的日常，日前宣布康復之後再次分享近況。她透露，自己是台灣第一例「由肺部起始的黑色素腫瘤第四期」病例，癌細胞一年內從肺部轉移到肝、骨盆與腦部，存活率不到10%。如今雖暫時擊退癌細胞，但仍須長期面對免疫治療的副作用，靠著大量類固醇與治療糖尿病藥物維持身體狀態。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
金馬獎2025／金馬62得獎名單「5個演員獎」分析：曾敬驊得獎、這些大咖都說話了！
2025年第62屆金馬獎，已在頒獎典禮上公布所有得獎名單。今年金馬獎演員獎項的得獎名單一字排開，你是不是也發現了同樣的給獎邏輯？本文整理「5個演員獎」（包括影帝張震、影后范冰冰、男配曾敬驊、女配陳雪甄與新演員獎得主馬士媛）的得獎勝出原因分析，一起來討論。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
林俊傑疑穿同款情侶裝約會遭直擊 小20歲網紅女友背景曝光
金曲歌王林俊傑（JJ）演藝事業精彩，感情生活也相當豐富，今年初曾爆出新戀情，與小20歲的中國山東網紅「七七」（Annalisa）祕戀，如今在有網友目擊林俊傑與一名長髮女子同行，且該女子就是七七，如今小女友的身分也跟著曝光了。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
施柏宇被爆拍戲消失⋯被抓包跟女友約會 劇組代經紀人回應
施柏宇25日被爆出，拍戲拍到一半消失，還以養傷的理由請假，結果被撞見跟女友去約會。對此經紀人統一透過劇組回應，「施柏宇先生自籌備開始認真專業，也爲角色做了許多嘗試和準備，目前依照進度配合後期製作，態度良好。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前