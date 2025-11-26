賽德克巴萊12月中國上映！時機超敏感 陸網讚爆「劇中1金句」：日本有事

《賽德克巴萊》12月中國上映！時機超敏感，陸網讚爆「劇中1金句」，直呼「日本有事！」圖／翻攝自微博

台灣導演魏德聖執導的知名電影《賽德克巴萊》將於12月12日與13日在中國大陸上映，這是該片完整版首度登上中國大銀幕。目前恰逢中日外交關係緊張，片中經典台詞「如果你的文明是叫我們卑躬屈膝，那我就讓你們看見野蠻的驕傲！」在中國社群平台引發網友盛讚，直呼「日本有事！」

中國定檔上映 時機敏感「帶濃厚政治與宣示意味」

根據陸媒報導，《賽德克巴萊》上下集完整版近日正式宣布在中國定檔上映，將於12月12日與13日連續兩天登上大銀幕。值得關注的是，12月13日適逢中國南京大屠殺國家公祭日，同時亦是台灣光復80週年，時機敏感，使該片上映被視為帶有濃厚政治象徵與宣示意味。

中國與日本近期因日本首相高市早苗針對「台灣有事」的相關言論陷入外交緊張氛圍，外界認為，在此背景下，選擇上映描繪台灣原住民抗日歷史的電影，不僅具有宣傳意圖，也被視為中對日強硬立場的文化呼應。宣傳海報上以「血戰日寇，粉碎日本軍國主義圖謀」作為主視覺標語，更凸顯抗日情緒。

小粉紅發文叫好：重新檢視「日本侵台」的歷史罪責

對此，許多中國網友紛紛在微博發文大讚，「如果你的文明是叫我們卑躬屈膝，那我就讓你們看見野蠻的驕傲！日本人就是這樣，假借文明的名義從東亞到東南亞，只要他們到過的地方就是屍橫遍野，到現在他們仍覺得自己沒做錯過什麼」、「太爽太硬氣了！這絕對是華語電影最緊跟時事的一集！」、「日本首相反覆干預中國內政的現實背景下，讓《賽德克巴萊》上映無疑在釋放一種信號：日本在台灣問題上犯下的罪行本就罄竹難書，如今依舊妄想干擾中國統一大業，我們絕對不會容忍，是時候重新檢視『日本侵略台灣』的歷史罪責了」、「正是台灣人民不屈的真實寫照！」、「用血性銘記歷史，以光影致敬英魂」、「這麼有意義的電影必須支持」、「寧可驕傲戰死，絕不跪著求生」。

《賽德克巴萊》以「霧社事件」為藍本 描述原住民捍衛尊嚴的悲壯歷史

《賽德克巴萊》是台灣導演魏德聖執導的史詩級歷史電影，分為《太陽旗》與《彩虹橋》上下兩集，於2011年上映。該片改編自日治時期著名的「霧社事件」，講述1930年賽德克族頭目莫那魯道率領族人向日本殖民政府發起起義行動的歷史故事。面對武器與軍力的懸殊差距，族人最終選擇以死亡守護族群尊嚴，留下震撼人心的悲壯結局。

《賽德克巴萊》創下近9億元票房 獲金馬獎最佳劇情片

《賽德克巴萊》在台灣創下近9億元票房的佳績，並於2011年獲得金馬獎最佳劇情片，同時也入選2012年奧斯卡最佳外語片初選前9強名單，在中國電影網站豆瓣上更獲得8.9分的高評價。



