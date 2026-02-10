《賽德克·巴萊》也遭質疑授權！表演指導怒了：想造謠等我死

《賽德克·巴萊》團隊吳朋奉(左起)、田中千繪、馬如龍、徐若瑄、監製黃志明、導演魏德聖、羅美玲、溫嵐、馬志翔。(粘耿豪攝)

電影《世紀血案》改編自1980年震撼全台的「林宅血案」，因為未還原史實、也沒有獲得當事人林義雄同意便拍攝，遭到民眾抵制，目前後製作業暫停。近日，有網友質疑2011年國片《賽德克·巴萊》拍攝時的授權問題，進而開酸。對此，《賽德克·巴萊》表演指導跳出來打臉了。

一名網友於8日在threads發文：「林家血案被噴是因為沒經過林家人同意，那當初《賽德克·巴萊》你們有經過本人同意翻拍嗎，都要本人同意的話歷史類的電影都不要拍好了。」短短2天就吸引155萬人瀏覽，討論度很高。

身為《賽德克·巴萊》表演指導的徐灝翔，昨(9日)親自回覆該網友的疑惑，他指出魏德聖導演當時不但有多次拜訪部落長老，甚至有邀請遺族一起參與演出，且在電影上映前，魏德聖導演還特別帶電影到清流部落秘密首映，「這樣你懂什麼叫尊重了嗎！？」

徐灝翔強調，他在電影籌備期就加入劇組，回憶起當年看到部落的遺族們談起祖先被迫遷村的歷史，邊講邊哭，因此他霸氣地宣示：「我還沒死！想造謠可能還要等我死！謝謝」。

一名網友也提出《賽德克·巴萊》跟《世紀血案》在創作倫理上的差異，前者在籌備期就多次拜訪過莫那·魯道的後裔和部落長老，甚至連遺族都有參與演出，做足拍攝前尊重遺族的基本功。反觀《世紀血案》劇組沒有經過仍在世的當事人林義雄的同意，就將其家破人亡的過程改編並商業化，根本就是先斬後奏。

