《賽德克‧巴萊》男星驚喜現身 化身耶誕老人近況曝

林慶台扮演耶誕老人現身MOYO耶誕市集。（圖／MOYO CITY提供）





25日耶誕節當天下午，北流耶誕小鎮集迎來令人驚喜的身影—電影《賽德克‧巴萊》男主角林慶台特別現身MOYO耶誕市集，親自扮演耶誕老人，快閃發送禮物給孩子們，現場只為博小朋友一個燦爛笑容。

林慶台曝光近況。（圖／MOYO CITY提供）

電影《賽德克‧巴萊》中飾演男主角莫那魯道的林慶台變身耶誕老人現身市集。林慶台擔任教會牧師，聽到耶誕節要來發禮物給小朋友，毫不猶豫就答應。他笑說：「在教會服侍的時候，聖誕節本來就會發糖果給孩子，小朋友喜歡熱鬧，看到耶誕老人就更開心，這個角色我在教會中其實扮演過很多次。」林慶台還得意補一句：「我很會當耶誕老人啦！聖誕節啊，就是要讓大家都好高興。」

從沒逛過文創市集的林慶台第一次來到MOYO耶誕市集，直呼大開眼界。除了滿滿耶誕氣氛，現場還有魔法表演、文創手作、美食飲品與互動遊戲區，他也很率性的放下「大人身分」，展現赤子之心直接和小朋友一起玩，笑得比孩子還開心。

聊到近況，林慶台分享，「時間過得真快，我在教會服務將近30年，明年即將退休，目前我搬到新竹五峰鄉，親手蓋房子，還有塊田種菜養雞，我把農作當成最好的身體鍛鍊。」他也幽默表示：「退休後我的時間更多了，可以好好背劇本、充分的揣摩角色，很歡迎大家再找我演出，也不再受限身分，什麼角色都可以嘗試。」



