《賽德克·巴萊》遭質疑「沒經過本人同意」 表演指導火大回嗆：想造謠等我死

改編自台灣重大懸案「林宅血案」的電影《世紀血案》，因未取得當事人林義雄家屬授權便強行拍攝，引發社會輿論撻伐，事件持續延燒。然而，有網友質疑當年由魏德聖導演的《賽德克·巴萊》是否也未經過「本人」及其遺族同意，對此，《賽德克·巴萊》的表演指導出面說明了。

有網友質疑當年由魏德聖導演的《賽德克·巴萊》未經過「本人」及其遺族同意（圖／台北金馬提供）

一名網友在Threads上發文質疑：「林家血案被噴是因為沒經過林家人同意，那當初《賽德克·巴萊》你們有經過本人同意翻拍嗎，都要本人同意的話歷史類的電影都不要拍好了」結果遭大批網友反擊：「那請問史蒂芬史匹柏有經過恐龍同意嗎」、「好好奇是甚麼環境下長成這種腦」、「你找得到莫那魯道的一等親嗎？」、「坐等被劇組打臉」、「腦子不好不用特地上網讓大家知道好嗎」

針對此事，曾參與《賽德克·巴萊》籌備期的男星兼表演指導徐灝翔也在該貼文底下回覆：「魏導不但有多次拜訪部落長老、甚至有邀請遺族一起參與演出！電影上映前，魏導還特別帶電影到清流部落秘密首映！這樣你懂甚麼叫尊重了嗎！？」

徐灝翔指出：「我記得很清楚，當年在部落，遺族們談起祖先被迫遷村的歷史，都還邊講邊哭！」他憤怒表示：「我就是籌備期的工作人員，我還沒死！想造謠可能還要等我死！謝謝」

許多網友紛紛留言回覆徐灝翔：「謝謝大叔出面澄清這些亂七八糟帶風向的鍵盤水軍」、「愛上你了，尤其那句等我死超帥的」、「謝謝你們請部落的青年們來演戲增加社會經驗」、「給魏導一個respect」、「打臉到原PO不敢回應」。

