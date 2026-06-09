賽普勒斯允法軍駐紮 強化地中海安全

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記者廖子杰／綜合報導

歐盟輪值主席國賽普勒斯與法國8日簽署國防協議，允許法軍在該國領土駐紮，藉此深化防務合作關係，並在全球安全局勢動盪之際，強化地中海區域的防衛能量和人道救援能力。

為歐盟「戰略自主權」做出貢獻

賽普勒斯總統克里斯托多里底斯，透過社群平臺發文證實，法國和賽普勒斯國防部長8日在該國舉行的歐盟防長非正式會議場邊，簽署《駐軍地位協定》（SOFA），進一步提升雙邊戰略合作關係，並為歐盟追求更大程度的「戰略自主權」做出決定性貢獻。

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根據協議，法國獲准於賽普勒斯駐軍，透過舉辦聯合演習、推動聯合防禦倡議、軍事戰略協調、人員與技術的交流等，增強部隊作業互通性和聯戰能力，協助確保地中海地區安全穩定。

法國總統馬克宏4月訪問賽普勒斯時，就與克里斯托多里底斯達成共識，宣示雙方將致力建立相關框架，以便法軍能在東地中海及中東區域，執行更廣泛的人道主義行動。

賽普勒斯境內已設有2座英國「主權基地」（Sovereign Base Areas）。過去法國也曾多次利用賽國作為撤僑和人道任務的支援據點。先前賽普勒斯遭伊朗無人機襲擊時，法國也是首批向其部署防禦軍力的歐洲國家之一。如今簽訂正式協議，也讓兩國合作關係邁向新里程碑，並為地中海區域和平提供更多保障。

去年6月為應對以伊衝突，法國派軍機前往賽普勒斯執行撤僑。（達志影像／美聯社資料照片）

法國防長沃特蘭（左）與賽普勒斯防長帕爾馬斯8日簽署《駐軍地位協定》。（達志影像／路透社）