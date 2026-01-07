賽普勒斯接掌歐盟輪值主席 澤倫斯基出席揭幕會議

賽普勒斯今天(7日)正式接掌歐盟(EU)輪值主席國，展開為期6個月的任期。開幕會議在首都尼柯希亞(Nicosia)舉行，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)、歐盟執委員會主席范德賴恩及歐盟理事會(European Council)主席柯斯塔(Antonio Costa)皆出席。

這是賽普勒斯第二度擔任歐盟輪值主席。稍後在尼柯西亞舉行的典禮，將邀請包括黎巴嫩總統奧恩(Joseph Aoun)在內的中東國家代表，凸顯賽國希望成為歐洲與中東之間橋梁的角色定位。

賽普勒斯總統克里斯托多里底斯(Nikos Christodoulides)表示，面對層出不窮的挑戰，賽國在擔任主席國期間的目標，是強化歐盟自主性，並進一步推動歐洲整合。

他將與澤倫斯基進行雙邊會談，並與澤倫斯基、范德賴恩及柯斯塔進行擴大磋商。外界認為，澤倫斯基親自出席具有政治象徵意義，展現歐盟在俄烏戰爭進入第4年之際，持續支持烏克蘭。

賽普勒斯於2004年加入歐洲聯盟。(編輯：陳士廉)