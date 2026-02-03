賽普勒斯H-10「波塞頓」挺進烏克蘭 戰爭促歐盟小國大力發展無人機

1月12日，一架H-10「波塞頓」無人機在賽普勒斯尼科西亞區莫斯菲洛蒂村的軍營。（美聯社）





來自歐亞邊界國家、賽普勒斯無人機製造商「蜂群」生產的200多架H-10「波塞頓」無人機，已在各種天候條件下協助烏克蘭砲兵部隊精準鎖定敵方地面目標，並在過去3年累計飛行時間超過10萬小時。

俄烏戰爭拉高需求 賽普勒斯搭順風車

美聯社3日報導，「蜂群」（Swarmly）高層表示，該公司占地5,000平方公尺（約1,500坪）的工廠，如今已成為向印尼、西非國家貝南（Benin）、奈及利亞、印度與沙烏地阿拉伯等國家出貨無人載具的重要生產基地。

工廠大部分產線用於製造無人飛行載具。不過，在一處安全儲存區內，還存放著多款蜂群的高速海上無人艇，配備高畫質攝影機與.50口徑機槍。俄羅斯入侵烏克蘭，使得甚至歐盟最小的成員國也開始發展高科技國防工業，正如迫於形勢，基輔已成為尖端無人機技術的全球領導者。許多歐盟國家與基輔合作開發無人機技術，而烏克蘭的前線通常成為他們的試驗場。

與賽普勒斯一樣，立陶宛與丹麥也加快了無人機和反無人機技術的研發。在希臘，無人機是其耗資250億歐元（約9,463億新台幣）的武裝部隊全面改革的一部分。

華盛頓歐洲政策分析中心（CEPA）專家博爾薩里（Federico Borsari）表示：「蜂群的案例，以及其他位於歐盟小型國家的重要企業，都證明歐洲民間部門正投入大量心力進行創新，並建立包括無人系統在內的國防裝備大規模生產能力」，無人機不會完全取代坦克、火砲和戰機等大型武器，但它們具備高度靈活性與高效益，因此能成為強而有力的戰力倍增器。

1月27日，在賽普勒斯第二大城利馬索的一家製造工廠，一名員工正在組裝一架無人機。（美聯社）

以蜂群的「九頭蛇」（Hydra）海上無人艇為例，這款無人艇內部裝載炸藥，並採用衛星導引系統，每艘造價為8萬歐元（約303萬新台幣）。蜂群負責人拉法洛夫斯基（Gary Rafalovsky）表示，若部署一批此類無人艇來摧毀一艘價值數十億歐元的軍艦，成本可說相當划算。

賽普勒斯即將獲得歐盟領導人的最終批准，根據歐盟總額1,500億歐元（約5.7兆新台幣）的聯合採購計畫「歐洲安全行動」（Security Action for Europe, SAFE），可獲得約12億歐元（約454億新台幣）的低利長期貸款。

賽普勒斯國防部軍備和國防能力發展局局長哈吉帕夫利斯（Panayiotis Hadjipavlis）表示，該國新興的國防工業已經由大約30家公司和研究中心組成，生產同時應用於民用與軍用的技術，包括機器人技術、通訊網路、反無人機系統，甚至衛星通訊與監控設備。

把北約當試驗場 這三國也跟進

在丹麥，兩家專注於反無人機設備的公司表示，新客戶數量大幅增加，其中部分設備將運往烏克蘭，以協助在戰場上干擾俄羅斯的技術系統。烏克蘭去年9月表示，已與丹麥企業合作，將在丹麥的一座工廠生產飛彈與無人機零組件。

在立陶宛，科學家與企業以「維爾紐斯格迪米納斯理工大學」（VILNIUS TECH）為平台，合作研發無人機、自動地雷偵測系統及其他軍事技術。國營彈藥工廠吉雷特（Giraite）表示，自2022年以來，其產能已提升50%。

希臘在去年11月的一次全面戰術演習中，首次展示了其自主研發的無人機及反無人機技術，當時北約也敦促歐洲國防產業加快發展步伐。北約秘書長呂特當月早些時候訪問羅馬尼亞曾呼籲：「我們需要能力、裝備、真正的火力以及最先進的技術。帶你們的發想來，測試你們的創造力，把北約當作你們的試驗場。」

