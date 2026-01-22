賽諾菲捐贈百劑高劑量流感疫苗

台灣疫苗推動協會與賽諾菲股份有限公司捐贈高劑量流感疫苗一百劑，提供基隆六十五歲以上長者接種。（記者鄭鈞云攝）

記者鄭鈞云∕基隆報導

台灣疫苗推動協會攜手賽諾菲股份有限公司，公益捐贈一百劑高劑量流感疫苗給基隆巿政府，提供基隆六十五歲以上長者免費接種，即日起於基隆市七區衛生所提供接種。

基隆市衛生局表示，凡六十五歲以上且於一一四年十月一日以後尚未接種流感疫苗之長者，皆可就近前往七區衛生所接種；已接種過流感疫苗者則無須再接種。由於高劑量流感疫苗數量有限，衛生局建議民眾前往接種前，先電話洽詢衛生所確認疫苗庫存情形，以免白跑一趟。

此外，七區衛生所及合約醫療院所也有提供一般公費(非高劑量)流感疫苗，符合接種資格民眾可踴躍前往接種。相關疫苗接種服務資訊，可至基隆市衛生局網站查詢（https://reurl.cc/NNdOYQ）。

高劑量流感疫苗僅能施打六十五歲以上長者，疫苗具有四倍抗原可誘發較強的免疫反應，較一般流感疫苗具更高保護力，不過少數民眾施打後，可能會有注射部位疼痛、肌肉痛、頭痛等不適症狀，但大部分症狀會於三日內緩解。

衛生局長張賢政表示，流感對高齡長者而言，可能引發肺炎、心血管疾病等嚴重併發症，呼籲符合資格且尚未接種流感疫苗的長者及高風險對象，儘速完成接種。且除應儘速完成疫苗接種外，應落實手部清潔、出入人多擁擠場所，建議佩戴口罩及遵守咳嗽禮節；若出現發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等症狀，請儘速就醫並在家休息。如有相關問題可撥打衛生局二十四小時防疫專線０二-二四二七-六一五四。