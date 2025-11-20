賽車活動大打MAGA風、持續加碼美國製造 豐田章男T 恤上除了川普還有這位

豐田汽車（Toyota）執行長豐田章男上周末意外在日本一場以美國國旗紅、藍、白配色打造的NASCAR活動中，展現鮮明的「讓美國再次偉大」（MAGA）風格，引發外界聚焦他與美國政治氣氛共振的時機點。緊接著，豐田便宣布新一輪美國製造業擴大投資，時序巧合更添外界議論。



11月16日，豐田章男現身富士賽道（Fuji Speedway）觀看賽事，他頭戴印有「讓美國再次偉大」字樣的鴨舌帽，身穿支持美國總統川普（Donald Trump）與副總統范斯（JD Vance）的 T 恤，在現場觀眾揮舞美國國旗的氛圍中顯得格外醒目。美國駐日大使喬治．葛拉斯（George Glass）也到場觀賽，使活動更具政治象徵意味。



強調最希望看到勝利的對象是「消費者」



根據《汽車新聞》（Automotive News）報導，身兼賽車手的豐田章男在耐力賽前受訪時強調，他並非為了關稅辯護，而是認為「每位國家領導人都希望保護自己的產業」。他指出，豐田正嘗試讓關稅議題成為「對所有人有利的雙贏局面」，並強調最希望看到勝利的對象是「消費者」。

這番公開露面與發言正值豐田加速布局美國投資之際。本月稍早，該公司已預告將在美國投入100億美元推進「未來移動載具計畫」（future mobility efforts），而這項方向成形時間點僅在川普訪日、針對汽車產業表態後數周。

加碼12.04億美元投資美國



延續投資動能，11月18日豐田再宣布將追加近10億美元，強化其在美國境內的油電混合車製造能力。根據新聞稿，豐田北美製造營運資深副總裁凱文．沃克爾（Kevin Voelkel）表示，美國市場對油電車的需求持續攀升，當地生產團隊已準備擴大產量以因應快速成長的消費趨勢。

在這波投資中，將有2.04億美元投入肯塔基州工廠，用於提升適用油電系統的四缸引擎產能，顯示豐田正強化其美國供應鏈，以鞏固混合動力車款在北美市場的領先地位。



