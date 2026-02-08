賽車皇后「刺客」擊潰在野黨幹事長 高市早苗重造自己的當年驚奇

賽車皇后模特兒出身的森下千里在2026年日本國會眾議院改選中，成功以「刺客」之姿，幫高市早苗的自民黨在宮城縣的選區拿下國會議席。維基百科



日本首相高市早苗發動的國會提前大選，週日（8日）投票後看來將取得空前未有的決定性壓倒勝利。而湊巧的是，當年曾以「刺客」之姿勝選進入國會的高市，現在手下派出的賽車皇后女「刺客」森下千里，也直接殺破在野黨幹事長安住淳的選區。

現年44歲的森下千里在日本東北的宮城第四選區，挑戰長期在該選區經營的中道改革聯盟黨幹事長、現年64歲的安住淳。開票結果很快就定勝負，安住淳幾乎是開票沒多久就被判定落選。

對此，日本網友紛紛對這連續7任連任、民主黨出身的安住淳，在網路留言說：「這太驚人了，安住居然在選區落選」、「安住落選笑死，如果不合併（成中道改革聯盟）應該能當選吧」、「沒想到會看到安住落選的選舉」、「安住落選是真的嗎」。

在X（原推特）上，「中道·安住淳敗北」、「宮城4區」、「安住落選」等詞語衝上了熱門趨勢關鍵字。

這一次高市早苗果斷迅速舉行改選、取得壓倒性勝利的攻勢，讓日本媒體紛紛想起前首相小泉純一郎2005年那一場稱為「小泉劇場」的著名選戰。無獨有偶，新聞女主播出身的高市早苗，當年就是小泉純一郎指派、挑戰奈良選區的女刺客，勝選之後持續連任國會議員至今。

森下千里為了這次選舉搬家到宮城縣石卷市後，持續深耕基層，獲得高市早苗全力支持。日媒形容森下千里被高市早苗從「賽車皇后」培育成「街頭演講皇后」，在地方獲得巨大的成功。

安住淳為了全黨的選情助選，大多不在「本陣」防守，而是在日本各處巡迴，但在最後的6日、7日兩天也還是回防石卷，豈料依舊遭到輕易擊破。

不過這並不表示安住淳的國會議員生涯將因此中斷，他在中道改革聯盟黨的東北比例代表制名單中排位第三，可能靠這個「不分區」議席獲得復活。

