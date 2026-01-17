中部中心/李文華 彰化報導

想感受速度的衝撞嗎？眾所矚目，全台車迷引頸期盼，每年一度的彰化賽車節，在高速引擎轟鳴中，城市瞬間化身為熱血賽道，帶來不只是速度的震撼！，還有滿滿的生活趣味。





賽車迷看過來! 彰化國際賽車節近距離感受速度狂潮

彰化賽車節熱血沸騰。

來吧，"U型反覆式賽段"設計，不僅考驗車手技巧，也讓觀眾能在近距離捕捉，每一個彎道的緊張與刺激。阿恩勾，角度一沒抓好就會卡住！彰化國際賽車節，今年邁入第五屆，賽事規模再升級，集結超過250位國內外頂尖車手，同場競技，展現彰化不僅是農業重鎮，更擁有全台最完整的汽車零配件產業鏈！

賽車迷看過來! 彰化國際賽車節近距離感受速度狂潮

彰化賽車節熱血沸騰。油門催下去，這位車手渾身都是自信，ㄟ摘下了安全帽，年輕的臉龐，全場尚幼齒，他是17歲林永程，當然沒一般駕照，不過他可是有國際賽車駕照喔！

車隊秀肌肉，這些超跑，市價就超過兩億！

便利的交通，也讓這場賽車節更加親民，活動現場鄰近高鐵彰化站，讓來訪民眾能輕鬆抵達，享受一場關於速度的城市冒險。拿著相機捕捉車手英姿，彰化賽車節17日到18日展開，趕快跟著刺激的節奏，一起體驗熱血的城市冒險！









原文出處：賽車迷看過來! 彰化國際賽車節近距離感受速度狂潮

