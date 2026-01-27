賽道上累積的工程科技 德國車廠全都用在你每天開的車上

記者鍾釗榛／綜合報導

保時捷奪下2026 Daytona 24小時耐力賽。（圖／翻攝Porsche網站）

不管問一般車迷還是專業車手，答案常常出奇一致，夢想中的車，或想效力的車隊，總少不了保時捷這個名字。原因很簡單，因為這個品牌幾十年來把賽車當成日常，成績不是偶一為之，而是長年累積。2026年，正好是它投入賽車運動滿75週年的重要里程碑。

2026 Daytona 24小時耐力賽奪冠，正好紀念投入賽車運動75周年。（圖／翻攝Porsche網站）

75年只做一件事：把比賽跑到最好

相較於其他品牌強調賽車精神，這家車廠更像是用戰績說話。從GT組別到頂級耐久賽，幾乎沒有缺席過勝利名單。隨著新賽季開跑，Daytona 24小時耐力賽成為關鍵戰場，奪冠不只為75週年揭開完美序幕，更完成總冠軍三連霸紀錄。

奪冠為75週年揭開完美序幕。（圖／翻攝Porsche網站）

從917到962 傳奇一棒接一棒

回顧賽史，真正把這個品牌推上神壇的，是那台近乎怪獸等級的917賽車，動力逼近1,600匹馬力，沒有任何電子輔助，全靠車手硬撐。之後的962，更被傳奇車手形容為「既瘋狂又安全」，地面效應讓速度與穩定達成微妙平衡，也造就無數經典勝利。

保時捷賽車能習悠久的歷史與科技沿革。（圖／翻攝Porsche網站）

傳奇車手與現役王牌接力

Daytona賽道上，像Hurley Haywood這樣的名字早已成為象徵；而在近代，榮耀則交到巴西車手Felipe Nasr手中。他連續三年在Daytona封王，寫下與少數傳奇並列的紀錄，也證明這支車隊依然站在時代最前線。

保時捷連續三年在Daytona封王賽。（圖／翻攝Porsche網站）

賽道累積的最後都回到街道

24小時內跑近4,800公里，任何零件都不能出錯，這正是耐久賽最殘酷的地方。而這些從極限環境淬鍊出的工程實力，最終都回饋到市售車上。75年來，這個品牌反覆證明一件事：賽車不是宣傳，而是它最核心的本事。

